Россияне, лишившиеся жилья в результате стихийного бедствия, не получат компенсацию, если имущество не застраховано
Граждане России, которые лишились жилья в результате стихийного бедствия, отныне не смогут получить компенсацию, если имущество не было застраховано. Это предложение Минфина, которое уже в весеннюю сессию должна рассмотреть Госдума.
Как пишет «КоммерсантЪ», власти ищут способ, как принудить россиян добровольно страховать свое жилье. Сейчас в России застраховано только 5% жилья и это один из самых низких показателей в мире.
Комментарии25
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pusin_patriot 21 июня 2018 | 12:37
Лицо ржущего Максима Шевченко, справа наверху, под заголовок и текстовку новости как никогда кстати.
У нас почти за каждое стихийное кто-то что-то, пожар - не проводят профилактики, вырубки-просеки, предупредительные меры. Приедут ли по вызову в пригород - вообще непонятно. По наводнениям - почти аналогично.
По тексту лишь снова государство-враг и подлпись: "власти ищут способ, как принудить россиян добровольно страховать"
Добровольно принудить, узнаю, наши.
vasyakirin 21 июня 2018 | 12:42
pusin_patriot: Ну если Правительство, лишает Нас Государственных льгот и гарантий, может и налоги с Нас президент отменит?
astet 21 июня 2018 | 12:45
vasyakirin: не получат?
И правильно!
Они же не сирийцы и не донбассовцы!!!
Перебьются!!!
Пускай и дальше голосуют за Путина!
platonnekafrin 21 июня 2018 | 12:37
"Пойми, они с собой на кражи даже бритву не берут".
Режут карманы законом...
oldpartizan 21 июня 2018 | 12:41
а что тут такого?
вечно дядя должен присматривать и памперс менять?
prusol 21 июня 2018 | 12:45
Правильно, нужно становиться цивилизованными людьми и пользоваться системой страхования.
vasyakirin 21 июня 2018 | 12:49
prusol: Ну еще можно своими силами дамбу во время отремонтировать, ветрозащитные полосы вокруг города посадить, выкопать пожарозащитные полосы в лесу, можно жену и детишек привлечь,
prusol 21 июня 2018 | 12:52
vasyakirin: Это совершенно другие вопросы. Вы перечислили всё то, что относится к деятельности государства.
ostapbey 21 июня 2018 | 13:23
prusol: а почему "государство" бездействует при ремонте турбины?? Или какой нибудь подлодки Курск?? Или вертолет с охотниками Госдумы врежется в ваше окно??
Или главпочта отправит табачную бандероль именно через ваш дачный домик? С зажигалкой даже??
prusol 21 июня 2018 | 13:32
ostapbey: Всё это разные случаи. И в каждом из них заинтересованные граждане, как плательщики налогов, должны потребовать отчёта и действий у представителей власти, за которых они голосовали.
clandestino 21 июня 2018 | 13:19
prusol: oldpartizan: Цыц, тролльчатник!
prusol 21 июня 2018 | 13:21
clandestino: А как же юридическая точность определений?
oleg__ 21 июня 2018 | 12:45
Драть! Драть! И драть !!! Пока стадо не проснётся !!!
pomeranche 21 июня 2018 | 12:47
И правильно. Во всех странах существует система страхования жилья, транспортных средств, здоровья и пр. Привыкли к халяве государственной. Сами решайте страховать или нет?
vasyakirin 21 июня 2018 | 12:52
pomeranche: так и налогообложение в тех странах другое, и прибыль от добычи и использования природных ресурсов иначе распределяется...
liliyask 21 июня 2018 | 13:04
pomeranche: с каких х...ов пенсионеры что застрахуют?
pionerka Зинаида Сацкая 21 июня 2018 | 12:51
Красиво! Особенно если учесть, что в любом договоре страхования есть пункт "Форс-мажор", куда обычно входят стихийные бедствия, что и позволяет отказываться от договорных обязательств. Резок, на мой вкус, Бабченко, но одной его фразе не откажешь в справедливости: "Родина всегда бросит тебя, сынок".
jetsam 21 июня 2018 | 13:06
pionerka: Откройте договор страхования _жилья_ и прочитайте про форс-мажор.
не надо путать договор _аренды_, _покупки_ и тп.
kochar 21 июня 2018 | 12:54
Родина тебя не забудет,но и не вспомнит.
neyexo 21 июня 2018 | 13:01
И даже если застраховано, начальник больше не будет следить по видео, как сторится новое жилье или вообще что стало с людьми
vasya_von_smetankin 21 июня 2018 | 13:02
А овцы ведь для того и нужны, чтобы их стричь.
nata_roo 21 июня 2018 | 13:06
Еще одно подтверждение того, что страну ждет эконмическая реформа по китайскому сценарию.
Увлечение пенсионного возраста, рост НДС и данное нововведение Кремля полностью поддерживаю! Кремль - гуманист! Долго ждал, пока народ очнется, но тщетно, и теперь такими действиями интеллигентно пытается пояснить народонаселению, что оно было неправо, что давно и надежно "забило" на свое будущее. В частности, Кремль своими настоящими действиями указывает, что хомячки были неправы, когда пробросы Кремля о повышении пенсионного возраста и НДС пошли еще с марта-апреля 14-го года, а хомячки... даже не обратились к Алеше с нижайшей просьбой хотя бы ОБСУДИТЬ эти нововведения, я уж не говорю не подали председателю челобитную, что, мол, хотим на улицу протестовать против нововведений, которые ухудшит нашу жизнь. Что ж, если хомячки почти 4 года сидели ровно, не шелестели и тупо принимали лишь ту повестку дня, которую им скармливал Алеша, но совершенно не предпринимали никакой инициативы для формирования СВОЕЙ повестки, то вполне логично и правильно, что Кремль и дальше будет САМОСТОЯТЕЛЬНО, без оглядки на овощное народонаселение, определять, как этому народонаселению существовать.
Кремлю - респект! Народонаселению - неуд!
sharukin 21 июня 2018 | 13:13
Может всё-таки в осеннюю сессию?
lisitsa1962 21 июня 2018 | 13:22
Какая осенняя? сейчас самое время
"Вдруг раздался на базаре крик "Аэроплан!"
Кто-то рядом постарался, "вычистил" карман.
Ой, рятуйте, граждане хорошие!
Из кармана вытянули гроши!
Так тебе и надо, не будь такой болван!
Не хрен тебе глазеть на ероплан."(с)
clandestino 21 июня 2018 | 13:25
Подлые бояре продолжают глумиться над народом пока царь всего себя отдаёт геополитике. Нищие это, конечно, хорошо, но надо бы чтобы и бездомные.