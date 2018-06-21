«Яблоко» проведет второй этап конференции по выдвижению кандидата в мэры Москвы от партии

Второй этап конференции по выдвижению кандидата в мэры Москвы от партии «Яблоко» состоится в пятницу 22 июня, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин.

Он отметил, что накануне общее собрание московского отделения не смогло собрать кворум.

«Моя кандидатура уже согласована федеральным органом бюро партии. Надеюсь, что завтра конференция выдвинет меня кандидатом на выборах мэра Москвы», — подчеркнул он.