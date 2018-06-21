«Яблоко» проведет второй этап конференции по выдвижению кандидата в мэры Москвы от партии
Второй этап конференции по выдвижению кандидата в мэры Москвы от партии «Яблоко» состоится в пятницу 22 июня, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин.
Он отметил, что накануне общее собрание московского отделения не смогло собрать кворум.
«Моя кандидатура уже согласована федеральным органом бюро партии. Надеюсь, что завтра конференция выдвинет меня кандидатом на выборах мэра Москвы», — подчеркнул он.
Комментарии6
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jetsam 21 июня 2018 | 12:36
. «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь» (с)И.Крылов * 1811
venmud 21 июня 2018 | 12:50
jetsam: jetsam: "А вы, друзья, как ни садитесь"
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"Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков,
Но на происки и вредни сети есть у нас и бредни,
И не испортят нам обедни злые происки врагов."
michalich 21 июня 2018 | 12:37
Клоуны дешевые
timber_head 21 июня 2018 | 12:39
"Второй этап конференции по выдвижению кандидата в мэры Москвы от партии «Яблоко»"
О... Какая интрига! Прям все замерли в ожидании. Так же, как замирают ожидая кого яблочники выдвинут кандидатом в президенты или споря, пойдет ли Путин на следующий срок. Даже круче. Ждут так, как результатов выборов президента России. Клоуны, блин.
sharukin 21 июня 2018 | 13:10
Нас Рать
slawa1940 21 июня 2018 | 13:14
Похоже, кворума не было не случайно? Возвращайтесь к приёму в члены, там что-то нетак!