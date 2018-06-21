Пассажирский «Боинг», летевший в Томск из Москвы, совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Как рассказал «Эху» один из пассажиров, глава благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский, экипаж решил слетать в Новосибирск, чтобы починить туалет
На борту самолета находились около 150 пассажиров.
Комментарии5
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andre_klimov 21 июня 2018 | 12:11
"экипаж решил слетать в Новосибирск"
Мите простительна такая формулировка - он по другой части. А вот новостники дожны думать, чо и как они помещают в ленту.
fig_vvam 21 июня 2018 | 12:23
andre_klimov: А мне подумалось, что экипаж подрабатывает починкой туалетов. И у него в Новосибирске заказ на починку туалета был. Пришлось залететь по пути.
a_111111 21 июня 2018 | 12:13
Ну учитывая особенности наших с вами сограждан...
Летел как-то из Хельсинки с финами... Сидел в конце самолета. За пару часов полета в туалет никто не ходил... Они это сделали в аэропрту...
Следующий полет на такое же растояние из Москвы... Дамочки, только самолет взлетел, хватают косметички и в очередь в таулет - как-будто заранее готовились к этому моменту...
Учитывая то как они себя при этом ведут и как разговаривают, сидеть в конце самолета не очень приятно... А мысли о том что туалет в самолете, это все-таки некоторый эксепшин им точно не придет. Воспитание не то...
Так что летели бы фины, можно было-бы лететь нормально...
vasyakirin 21 июня 2018 | 12:21
a_111111: от Новосибирска до Томска по времени 5 минут разницы....
stagla 21 июня 2018 | 13:37
Обычно всякие там либерасты говорят, что состояние туалетов многое говорит о стране.
Вот летчики и решили что бы авторитет страны не упал.