Официальный Бухарест требует от Москвы объяснений в связи с арестом Карины Цуркан
В отношении топ-менеджера «Интер РАО» возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Секретные сведения подозреваемая якобы передавала румынской стороне.
В Бухаресте утверждают, что Карина Цуркан имеет румынское гражданство, министерство иностранных дел республики в связи с этим требует разъяснений от Москвы. На сайте «Интер РАО», тем временем, указано, что фигурантка дела о шпионаже имеет российский паспорт, официального подтверждения этому, впрочем, пока нет. Тем временем близкий к молдавскому МИДу источник накануне сообщил, что Карина Цуркан в своё время имела и гражданство Молдавии, однако отказалась от него два года назад. В тот же день якобы Румыния признала Цуркан своей подданной. По словам министра иностранных дел республики, у арестованной есть несколько паспортов.
О том, что Лефортовский суд поместил Карину Цуркан под стражу, стало известно во вторник. Дело расследуется по статье о шпионаже, сама подозреваемая вину отрицает. Что именно инкриминируют Цуркан — неизвестно. В компании «Интер РАО» топ-менеджер курировала экспорт и импорт электроэнергии за рубеж. В том числе в Китай, Финляндию, Польшу и страны Балтии.
Свидетелем по делу, по сведениям «Интерфакса», проходит замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. После задержания Цуркан у него в кабинете прошел обыск.
Комментарии2
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noxepy_7_40_ 21 июня 2018 | 12:12
Румыны это не нация, а профессия (с). Какие ещё нужны объяснения? Вы чего?
makeda 21 июня 2018 | 12:30
Товарищи! Да это круто! Я вот думаю,какие могли быть секреты государственного масштаба,что её вменяют шпионаж? Эта история хорошо показывает,кто сейчас правит в России. Это олигархи,главным секретом которых являются деньги и за них они готовы обвинять кого угодно и в чём угодно. Секреты в РАО! Надо же такое придумать!