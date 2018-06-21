Официальный Бухарест требует от Москвы объяснений в связи с арестом Карины Цуркан

В отношении топ-менеджера «Интер РАО» возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Секретные сведения подозреваемая якобы передавала румынской стороне.

В Бухаресте утверждают, что Карина Цуркан имеет румынское гражданство, министерство иностранных дел республики в связи с этим требует разъяснений от Москвы. На сайте «Интер РАО», тем временем, указано, что фигурантка дела о шпионаже имеет российский паспорт, официального подтверждения этому, впрочем, пока нет. Тем временем близкий к молдавскому МИДу источник накануне сообщил, что Карина Цуркан в своё время имела и гражданство Молдавии, однако отказалась от него два года назад. В тот же день якобы Румыния признала Цуркан своей подданной. По словам министра иностранных дел республики, у арестованной есть несколько паспортов.

О том, что Лефортовский суд поместил Карину Цуркан под стражу, стало известно во вторник. Дело расследуется по статье о шпионаже, сама подозреваемая вину отрицает. Что именно инкриминируют Цуркан — неизвестно. В компании «Интер РАО» топ-менеджер курировала экспорт и импорт электроэнергии за рубеж. В том числе в Китай, Финляндию, Польшу и страны Балтии.

Свидетелем по делу, по сведениям «Интерфакса», проходит замминистра энергетики Вячеслав Кравченко. После задержания Цуркан у него в кабинете прошел обыск.