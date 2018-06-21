Панама открыла официальное расследование в отношении одной из компаний виолончелиста Сергея Ролдугина
Это следует из новой утечки документов т.н. «Панамского досье», опубликованных «Новой газетой».
Панама подозревает Ролдугина в экономических преступлениях, указано в документах, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей. Как пишет «Новая газета», соответствующий запрос в офис регистратора офшоров Mossack Fonseca был направлен прокуратурой страны в декабре 2016 года. Панама просила предоставить документы на компанию Ролдугина International Media Overseas. Она, согласно «Панамскому досье», проводила сделки с акциями крупнейших госкомпаний России, заключая и одновременно разрывая с ними договоры. Такие операции, отмечает «Новая», позволяли получать компании друга Владимира Путина сотни тысяч долларов. Все эти документы, как следует из новой утечки, должны были быть включены панамской прокуратурой в расследование экономических преступлений. Каких – не уточняется.
Между тем отчет «о подозрительной деятельности» еще одной компании Ролдугина был направлен самим регистратором Mossack Fonseca властям Британских Виргинских островов. Сделано это было уже на следующий день после первой публикации «Панамского досье» в апреле 2016 года.
В новых документах также фигурируют офшорные компании семьи Ротенбергов, сенатора Александра Бабакова и экс-депутатов Госдумы Виктора Звагельского и Михаила Слипенчука.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 21 июня 2018 | 12:09
А нацдилер утверждал, что ралдугин - честнейший музыкант, раздающий бесплатно скрипки детям.
pulalala 21 июня 2018 | 12:18
mikhail_spb_: АФИГЕЛИ !!!!!
Замахнулись на святое.
Отберут виолончели и заставят Пукина жить на пенсию.
Эта фашистская панама уничтожит россию.
Где наши подлодки?
#панамскийканалНАШ
zemljanka 21 июня 2018 | 13:07
Откупятся. При таких средствах - они - навсегда.
За редким исключением.
zapadnay 21 июня 2018 | 12:23
mikhail_spb_:
Надо же, этот Ролдугин и на инструменте играет, и куплей-продажей занимается. Молодца.
georg100 21 июня 2018 | 12:39
И чего я дурочек, на работу хожу? Работаю, стараюсь…. Другое дело ролдугин! Компанию IMO в офшоре завел и эта компания проводила сделки с акциями крупнейших госкомпаний России. Она, например, заключала одновременно два договора — на покупку акций «Роснефти» и на прекращение этого же соглашения. За срыв договора компания Ролдугина тут же получила компенсацию — 750 тысяч долларов. Подобных сделок было много. Эти операции позволяли зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха.
Вот как бизнес надо делать! Учитесь!
screw 21 июня 2018 | 13:01
georg100: Во... Даже Сучину приходится "отстегивать"?! Мафия бессмертна!
zemljanka 21 июня 2018 | 13:24
georg100: Лучшие умы во власти разрабатывают схемы личного быстрого обогащения за счет ограбления народов России. Это не бизнес, а нечто иное...
stagla 21 июня 2018 | 13:39
georg100:
И сейчас небось с работы пишешь? Стараешься...
student_ru_ru 21 июня 2018 | 12:11
Струнная теория строения России.
svirepyi_gary 21 июня 2018 | 12:15
Не надо расследования...
что ж тогда будет с друзьями Путина?
С Сечиным, с Миллером, с братьЯми Роттенбергами, с гражданином Финляндии Тимченко... с прочими из кооператива "Озеро", панамскими вялочленистами Ралдугиными??? Что будет с Единой Партией России???
И что наконец с самим Путиным (слава ему!!!) ???
zztop1960 21 июня 2018 | 12:15
Сергей Павлович Ролдугин родился 28 сентября 1951 года в Сахалинской области. Его отец был военным, и его перевели в Ригу, где Сергей вырос и учился в латышской школе. Он говорит на латышском языке. Его родители похоронены в Риге, и там у Сергея остались родственники.
В 5 лет он начал учиться играть на фортепиано, а в 8 лет — на виолончели. В 1970 году окончил музыкальную школу имени Эмиля Дарзиня в Риге
zztop1960 21 июня 2018 | 12:32
zztop1960: Ролдугин — близкий друг президента России Владимира Путина. Знакомство состоялось во время военной службы Ролдугина в Ленинграде при посредстве старшего брата музыканта — Евгения Павловича Ролдугина. Ролдугин является крёстным отцом старшей дочери Путина, — Марии Владимировны, в этом качестве он авторитетно подтвердил наличие у Путина внука. Старший брат — Евгений Павлович Ролдугин. Вместе с Путиным он учился в Краснознамённом институте КГБ. Во времена СССР — сотрудник центрального аппарата КГБ Латвиийской ССР. Затем возглавлял отдел промышленной безопасности и охраны труда компании «Latvijas Gāze», которая занимается реализацией российского газа в Латвии (акционеры: E.ON Ruhrgas — 47,2 %, «Газпром» — 34 %, Itera Latvija — 16 %). С апреля 2009 года — директор представительства «Газпрома» в Риге
jetsam 21 июня 2018 | 12:15
а виолончелизация всей страны продолжается.
и количество виолончелистов все растет и растет...
ura_123 21 июня 2018 | 12:16
Обвиолончелились на весь мир)))) Ждём пламенного гопака Марии 3 и патриков на подтанцовках!
i_one_off 21 июня 2018 | 12:19
" Прощальная гастроль артиста".
vla7815 21 июня 2018 | 12:26
Интересно, этот "химик" с кличкой Музыкант на виолончеле то хотя бы брякать умеет ???? Или только проводить сделки с акциями крупнейших госкомпаний России, заключая и одновременно разрывая с ними договоры, чтобы получать сотни тысяч долларов халявы ?????
max3446 21 июня 2018 | 12:26
вообще документы, полученные незаконным путем, например хакерами, доказательствами не являются. На это например сослались на западе, когда российские хакеры вскрыли колоссальную по масштабам государственную систему применения спортсменами допинга на Западе под прикрытием ВАДА с использованием терапевтических исключений. Они тогда наоборот сетовали что хакеры украли и обнародовали эти секретные для них документы.
screw 21 июня 2018 | 13:10
max3446: Наверное, и то - не везде, МОГУТ НЕ ПРИНИМАТЬСЯ в качестве доказательств (к примеру, в суде)?! Но что это меняет? И откуда уверенность, что доказательства незаконные?!
max3446 21 июня 2018 | 13:16
screw: раз данные хакеры похитили, значит получены незаконным путем -кражей, значит это не доказательства.
ed10075 21 июня 2018 | 12:30
Думский криминалитет зачесал все свои причинные места.
alex362 21 июня 2018 | 12:47
Погодите, а из Панамки на ЧМо кто-то ж приехал? Арестовать гада, и точка!
grazschdanin 21 июня 2018 | 12:52
Панама пытается сохранить свою монополию (через Панамский канал) и хоть как то навредить строительству Никарагуанского канала?
maczyz 21 июня 2018 | 13:00
Вот удивительный бизнес в России- заводы стоят,работы нет,пенсионеры нищие.а долларовых бизнесменов с каждым разом все больше и больше,но как гордятся эти самы бизнесмены своими регалиями- самолеты,виллы.клубы,женщины силиконовые,когда же будут названы условия,при которых наши "бизнемены" сделали,а потом прятали наворованное в офшорах.
nikolashin2017 21 июня 2018 | 13:24
тряся свой кошелек пустой,
услышь виолончели плач,
что на панамском побережье
поет о временах веселья и удач...