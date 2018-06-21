Панама открыла официальное расследование в отношении одной из компаний виолончелиста Сергея Ролдугина

Это следует из новой утечки документов т.н. «Панамского досье», опубликованных «Новой газетой».

Панама подозревает Ролдугина в экономических преступлениях, указано в документах, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей. Как пишет «Новая газета», соответствующий запрос в офис регистратора офшоров Mossack Fonseca был направлен прокуратурой страны в декабре 2016 года. Панама просила предоставить документы на компанию Ролдугина International Media Overseas. Она, согласно «Панамскому досье», проводила сделки с акциями крупнейших госкомпаний России, заключая и одновременно разрывая с ними договоры. Такие операции, отмечает «Новая», позволяли получать компании друга Владимира Путина сотни тысяч долларов. Все эти документы, как следует из новой утечки, должны были быть включены панамской прокуратурой в расследование экономических преступлений. Каких – не уточняется.

Между тем отчет «о подозрительной деятельности» еще одной компании Ролдугина был направлен самим регистратором Mossack Fonseca властям Британских Виргинских островов. Сделано это было уже на следующий день после первой публикации «Панамского досье» в апреле 2016 года.

В новых документах также фигурируют офшорные компании семьи Ротенбергов, сенатора Александра Бабакова и экс-депутатов Госдумы Виктора Звагельского и Михаила Слипенчука.