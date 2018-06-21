Z Архив новостей новости
5 24 6 2217
12:00, 21 июня 2018

Панама открыла официальное расследование в отношении одной из компаний виолончелиста Сергея Ролдугина

Это следует из новой утечки документов т.н. «Панамского досье», опубликованных «Новой газетой».

Панама подозревает Ролдугина в экономических преступлениях, указано в документах, опубликованных Международным консорциумом журналистов-расследователей. Как пишет «Новая газета», соответствующий запрос в офис регистратора офшоров Mossack Fonseca был направлен прокуратурой страны в декабре 2016 года. Панама просила предоставить документы на компанию Ролдугина International Media Overseas. Она, согласно «Панамскому досье», проводила сделки с акциями крупнейших госкомпаний России, заключая и одновременно разрывая с ними договоры. Такие операции, отмечает «Новая», позволяли получать компании друга Владимира Путина сотни тысяч долларов. Все эти документы, как следует из новой утечки, должны были быть включены панамской прокуратурой в расследование экономических преступлений. Каких – не уточняется.

Между тем отчет «о подозрительной деятельности» еще одной компании Ролдугина был направлен самим регистратором Mossack Fonseca властям Британских Виргинских островов. Сделано это было уже на следующий день после первой публикации «Панамского досье» в апреле 2016 года.

В новых документах также фигурируют офшорные компании семьи Ротенбергов, сенатора Александра Бабакова и экс-депутатов Госдумы Виктора Звагельского и Михаила Слипенчука.

Комментарии

24

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

mikhail_spb_ 21 июня 2018 | 12:09


А нацдилер утверждал, что ралдугин - честнейший музыкант, раздающий бесплатно скрипки детям.

pulalala 21 июня 2018 | 12:18

mikhail_spb_: АФИГЕЛИ !!!!!
Замахнулись на святое.
Отберут виолончели и заставят Пукина жить на пенсию.
Эта фашистская панама уничтожит россию.
Где наши подлодки?
#панамскийканалНАШ

zemljanka 21 июня 2018 | 13:07

Откупятся. При таких средствах - они - навсегда.
За редким исключением.

zapadnay 21 июня 2018 | 12:23

mikhail_spb_:
Надо же, этот Ролдугин и на инструменте играет, и куплей-продажей занимается. Молодца.

georg100 21 июня 2018 | 12:39

И чего я дурочек, на работу хожу? Работаю, стараюсь…. Другое дело ролдугин! Компанию IMO в офшоре завел и эта компания проводила сделки с акциями крупнейших госкомпаний России. Она, например, заключала одновременно два договора — на покупку акций «Роснефти» и на прекращение этого же соглашения. За срыв договора компания Ролдугина тут же получила компенсацию — 750 тысяч долларов. Подобных сделок было много. Эти операции позволяли зарабатывать миллионы долларов просто из воздуха.

Вот как бизнес надо делать! Учитесь!

screw 21 июня 2018 | 13:01

georg100: Во... Даже Сучину приходится "отстегивать"?! Мафия бессмертна!

zemljanka 21 июня 2018 | 13:24

georg100: Лучшие умы во власти разрабатывают схемы личного быстрого обогащения за счет ограбления народов России. Это не бизнес, а нечто иное...

stagla 21 июня 2018 | 13:39

georg100:
И сейчас небось с работы пишешь? Стараешься...

student_ru_ru 21 июня 2018 | 12:11

Струнная теория строения России.

svirepyi_gary 21 июня 2018 | 12:15

Не надо расследования...
что ж тогда будет с друзьями Путина?
С Сечиным, с Миллером, с братьЯми Роттенбергами, с гражданином Финляндии Тимченко... с прочими из кооператива "Озеро", панамскими вялочленистами Ралдугиными??? Что будет с Единой Партией России???
И что наконец с самим Путиным (слава ему!!!) ???

zztop1960 21 июня 2018 | 12:15

Сергей Павлович Ролдугин родился 28 сентября 1951 года в Сахалинской области. Его отец был военным, и его перевели в Ригу, где Сергей вырос и учился в латышской школе. Он говорит на латышском языке. Его родители похоронены в Риге, и там у Сергея остались родственники.
В 5 лет он начал учиться играть на фортепиано, а в 8 лет — на виолончели. В 1970 году окончил музыкальную школу имени Эмиля Дарзиня в Риге

zztop1960 21 июня 2018 | 12:32

zztop1960: Ролдугин — близкий друг президента России Владимира Путина. Знакомство состоялось во время военной службы Ролдугина в Ленинграде при посредстве старшего брата музыканта — Евгения Павловича Ролдугина. Ролдугин является крёстным отцом старшей дочери Путина, — Марии Владимировны, в этом качестве он авторитетно подтвердил наличие у Путина внука. Старший брат — Евгений Павлович Ролдугин. Вместе с Путиным он учился в Краснознамённом институте КГБ. Во времена СССР — сотрудник центрального аппарата КГБ Латвиийской ССР. Затем возглавлял отдел промышленной безопасности и охраны труда компании «Latvijas Gāze», которая занимается реализацией российского газа в Латвии (акционеры: E.ON Ruhrgas — 47,2 %, «Газпром» — 34 %, Itera Latvija — 16 %). С апреля 2009 года — директор представительства «Газпрома» в Риге

jetsam 21 июня 2018 | 12:15

а виолончелизация всей страны продолжается.
и количество виолончелистов все растет и растет...

ura_123 21 июня 2018 | 12:16

Обвиолончелились на весь мир)))) Ждём пламенного гопака Марии 3 и патриков на подтанцовках!

i_one_off 21 июня 2018 | 12:19

" Прощальная гастроль артиста".

vla7815 21 июня 2018 | 12:26

Интересно, этот "химик" с кличкой Музыкант на виолончеле то хотя бы брякать умеет ???? Или только проводить сделки с акциями крупнейших госкомпаний России, заключая и одновременно разрывая с ними договоры, чтобы получать сотни тысяч долларов халявы ?????

max3446 21 июня 2018 | 12:26

вообще документы, полученные незаконным путем, например хакерами, доказательствами не являются. На это например сослались на западе, когда российские хакеры вскрыли колоссальную по масштабам государственную систему применения спортсменами допинга на Западе под прикрытием ВАДА с использованием терапевтических исключений. Они тогда наоборот сетовали что хакеры украли и обнародовали эти секретные для них документы.

screw 21 июня 2018 | 13:10

max3446: Наверное, и то - не везде, МОГУТ НЕ ПРИНИМАТЬСЯ в качестве доказательств (к примеру, в суде)?! Но что это меняет? И откуда уверенность, что доказательства незаконные?!

max3446 21 июня 2018 | 13:16

screw: раз данные хакеры похитили, значит получены незаконным путем -кражей, значит это не доказательства.

ed10075 21 июня 2018 | 12:30

Думский криминалитет зачесал все свои причинные места.

alex362 21 июня 2018 | 12:47

Погодите, а из Панамки на ЧМо кто-то ж приехал? Арестовать гада, и точка!

grazschdanin 21 июня 2018 | 12:52

Панама пытается сохранить свою монополию (через Панамский канал) и хоть как то навредить строительству Никарагуанского канала?

maczyz 21 июня 2018 | 13:00

Вот удивительный бизнес в России- заводы стоят,работы нет,пенсионеры нищие.а долларовых бизнесменов с каждым разом все больше и больше,но как гордятся эти самы бизнесмены своими регалиями- самолеты,виллы.клубы,женщины силиконовые,когда же будут названы условия,при которых наши "бизнемены" сделали,а потом прятали наворованное в офшорах.

nikolashin2017 21 июня 2018 | 13:24

тряся свой кошелек пустой,
услышь виолончели плач,
что на панамском побережье
поет о временах веселья и удач...

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20% Дмитрий Медведев объявил о повышении НДС с 18 до 20% «Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены»…

5 278 6 51033 14.06
8читать ;смотреть
Kналоги, рф, финансы, медведев, правительство, видео, события
Блоги

+ Дональд Трамп: «Не могли бы вы убраться из Сирии? Не могли бы вы убраться из Украины?» Дональд Трамп: «Не могли бы вы убраться из Сирии? Не могли бы вы убраться из Украины?» В эксклюзивном интервью телеканалу FoxNews президент США рассказал о саммите G7, Путине и том, что сказал бы ему при встрече…

5 133 6 39089 14.06
8читать ;смотреть
Kсша, политика, общество, видео, события
Блоги

Фото дня

Россия – Саудовская Аравия 5:0 В компенсированное время второго тайма Черышев оформил дубль…

5 203 6 27076 14.06
Kобщество, чм-2018, футбол, спорт, события
Блоги

+ Церемония открытия ЧМ-2018 Церемония открытия ЧМ-2018 Владимир Путин: «Желаю всем командам успеха, а болельщикам — незабываемых впечатлений. Добро пожаловать в Россию!»

5 98 6 25131 14.06
8читать ;смотреть
Kчм-2018, спорт, футбол, видео, фото, события
Блоги

Посольство РФ в США: Не могут быть террористы «плохими» в США и «хорошими» — в России Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет…

5 201 6 15900 19.06
Kрф, сша, терроризм, политика, события
Блоги

Суд в Иркутске постановил не сносить памятник адмиралу Колчаку По мнению истцов, памятников достойны только люди с безупречной репутацией, а Колчак таковым не является…

5 209 6 16664 16.06
Kиркутск, памятники, история, фото, суды, общество, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мне в Украине очень многое нравится и очень многое меня отвращает. Ужасает…

5 375 6 34601 15.06
#слушать 01:45:37 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) не защищает, а покрывает нарушения прав человека, и назвал эту организацию «лицемерной»...

5 264 6 28702 20.06
Kсша, политика, оон, события
Блоги

Российское консульство в Одессе закидали «кровавыми мячами» В руках участники пикета держали красно-черные плакаты на тему чемпионата мира по футболу, который проходит в России…

5 204 6 23779 17.06
Kукраина, рф, акции, фото, политика, события
Блоги

«Я держусь и по-прежнему уверен в победе!» Письмо Олега Сенцова кинокритику Андрею Плахову…

5 162 6 19496 20.06
Kобщество, сенцов, политика, культура, события
Голосование
Повышение пенсионного возраста для вас хорошая новость?
5 71 6 8620 18.06
Блоги

Анастасия Федоренчик блогер, журналист

Повысить нельзя отменить Другой вопрос, что пенсия — это святая корова, оберегаемая со времен почтальона Печкина, который, как мы помним, только «жить начинал». И любая попытка её зарезать должна вызывать противодействие левых сил, дестабилизировать ситуацию и вообще лодку качать…

5 92 6 11279 15.06
Kпенсии, правительство, общество, мнения
Блоги

Виктория Ивлева фотограф, журналист и волонтер

Про евреев и пенсию Если серьезно, может, его и следует повышать, возраст этот пенсионный, но сначала, все-таки, надо бы перестать тратить наши налоги на войну…

5 113 6 28654 14.06
Kрф, власть, пенсии, налоги, общество, мнения
Блоги

Игорь Иртеньев поэт

Банный месяц Три дня назад я был на месяц заблокирован по коллективной жалобе сплоченной группы поддержки блогера Аркадия Бабченко…

5 186 6 23232 08:04
Kбабченко, рф, власть, общество, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Один день возрожденного Арканара Тем временем продолжает голодать Олег Сенцов. Зато выиграли у Саудовской Аравии в футбол. И гром реляций об этой победе заслоняет в сознании подавляющего большинства россиян все, перечисленное выше…

5 109 6 14467 15.06
Kполитика, рф, общество, футбол, чм-2018, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

На фоне Гитлера снимается семейство… Был «Сталин» с усами и с Золотой Звездой на кителе в подземном переходе у Охотного Ряда, были фотографировавшиеся с ним «москвичи и гости столицы». Была полиция, которая не обращала на происходящее никакого внимания…

5 191 6 28180 16.06
Kистория, сталин, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Вахтанг Кикабидзе признался, что ненавидит Советский Союз В  интервью Deutsche Welle он также рассказал, что когда СССР распался в 1991 году, он очень обрадовался и даже накрыл стол. Кикабидзе добавил, что Россия может повторить судьбу СССР…

5 58 6 38636
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

К сожалению, все спортивные мероприятия, как абсолютно всё другое, у нас превращается в «освоялово» бюджета типа Баклан-Араны в Питере, которая стоила немыслимое число денег, и у которой потом баклан крышу продрал…

5 86 6 105607 16.06
#слушать 47:26 8читать $скачать 10.9 МБ
Голосование
Для вас Станислав Говорухин в первую очередь…
5 0 6 16252 14.06
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Впереди отставка Правительства и Путина. Не справились Реальны ли протесты россиян против предложенной пенсионной реформы? Уверен, что да, не хватает последней капли. Тот, кто организует митинг против правительственных безобразий, тот соберёт под своим крылом миллионы людей…

5 559 6 730004 18.06
Kпенсии, рф, власть, экономика, общество, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Почему я не стану смотреть фильм Cобчак про Собчака Говорить о Собчаке, стерилизовав его фигуру от огромного и всесильного влияния петербургской мафии — это такая же глупость, как пытаться объяснить работу швейной машинки цветом нити…

5 137 6 210124 18.06
8читать ;смотреть
Kсобчак, кино, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7065931
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3539314

Сегодня в эфире