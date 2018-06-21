Россияне, лишившиеся жилья в результате стихийного бедствия, не получат компенсацию, если имущество не застраховано
Граждане России, которые лишились жилья в результате стихийного бедствия, отныне не смогут получить компенсацию, если имущество не было застраховано. Это предложение Минфина, которое уже в весеннюю сессию должна рассмотреть Госдума.
Как пишет Коммерсант, власти ищут способ, как принудить россиян добровольно страховать свое жилье.
Сейчас в России застраховано только 5% жилья и это один из самых низких показателей в мире.
Комментарии16
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
noxepy_7_40_ 21 июня 2018 | 12:10
Жулики и воры! В Европе если у тебя домик сгорел, тут же предлагают шале в Швейцарии (причем на выбор)! А если домик не был застрахован, еще и страховую премию Ллойда выдадут. По сертификату, естественно, это всякому понятно. При современной обеспеченности пенсионных накопленных инвестиций на Западе, российское днище просто достало! Это начало революции!
evgolius7 21 июня 2018 | 12:20
А я верю что скоро россияне все таки выйдут на улицы.
Когда начнут выселять из квартир за неуплату.
Это может произойти гораздо быстрее, например, после отключение интернета.
Ни сериалов, ни игр, ни порнухи...
Вот тогда, пузатая алкашня 30-40 лет будет носится по улицам, и крушить всё подряд..
danko_shwabra 21 июня 2018 | 12:23
evgolius7: член рисованный а ты застрахован? 30-40.
noxepy_7_40_ 21 июня 2018 | 12:25
evgolius7: Веруешь? А не брешешь? Ну-ко, перехрестись!!!
tvitov66 21 июня 2018 | 12:32
evgolius7: //А я верю что скоро россияне все таки выйдут на улицы
Пока любимое ПУровительство не начнёт травить дустом и отнимать детей - НЕ ВЫЙДУТ и не надейся :(
platonnekafrin 21 июня 2018 | 12:35
noxepy_7_40_: "Пойми, они с собой на кражи даже бритву не берут.
Режут карманы монетой отточенной".
j_hasan 21 июня 2018 | 12:11
Значит, счета дерипасок, ротбергов и прочей швали были застрахованы , раз они получили такую бешеную компенсацию...
tvitov66 21 июня 2018 | 12:37
j_hasan: они БОГОМ избраны - они друзя самого нацЛидера!
mikhail_spb_ 21 июня 2018 | 12:11
Чем дальше, тем россиян всё больше заставляют платить монополистам и тем меньше материальная ответственность "государства".
vasyakirin 21 июня 2018 | 12:26
mikhail_spb_: А зачем тогда мы платим налог с недвижимости и а/т средств, ведь это честно заработано и даже подоходний с честно заработанных уплочен?
svirepyi_gary 21 июня 2018 | 12:19
Всё наше имущество принадлежит Родине.
Её олицетворением является Владимир Путин (слава ему!!!).
Кто получает по страховке - обкрадывает Путина.
zhrv 21 июня 2018 | 12:20
А когда уже введут продразверстку и мани разверстку?
noxepy_7_40_ 21 июня 2018 | 12:28
zhrv: Что поросёночек, дедушкина кожанка в шкафу запылилась?
skull9 21 июня 2018 | 12:24
Нормальное предложение.
rash 21 июня 2018 | 12:32
Всё закономерно - год за годом путин всё то, что должно финансироваться из налогов и коммунальных платежей граждан, выводит за скобки и заставляет платить ещё раз. Ещё немного и наши налоги пойдут целиком на ментов и войну. Пенсионеров он грабит как это делал его великий учитель Андропов, который руки по локоть засовывал в Пенсионный фонд СССР.
sprav77 21 июня 2018 | 12:33
Денег у россиян на страхование нет. Как умная российская власть не может это понять. Всё против народа.