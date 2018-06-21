Россияне, лишившиеся жилья в результате стихийного бедствия, не получат компенсацию, если имущество не застраховано

Граждане России, которые лишились жилья в результате стихийного бедствия, отныне не смогут получить компенсацию, если имущество не было застраховано. Это предложение Минфина, которое уже в весеннюю сессию должна рассмотреть Госдума.

Как пишет Коммерсант, власти ищут способ, как принудить россиян добровольно страховать свое жилье.

Сейчас в России застраховано только 5% жилья и это один из самых низких показателей в мире.