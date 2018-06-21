Верховный суд уточнил правила организации митингов и других массовых акций
В постановлении высшего судебного органа, в частности, говорится, что неудобства для транспорта и пешеходов не могут быть причиной для отказа в проведении митинга.
В постановлении пленума Верховного суда разъясняются спорные моменты законодательства о митингах и пикетах. В некоторых случаях суд встал на сторону организаторов акций. Например, в документе говорится, что организаторы публичных мероприятий вправе предложить свои варианты нового места их проведения в случае отказа властей согласовать первую заявку.
Кроме того, Верховный суд обратил внимание, что возможные неудобства для транспорта и пешеходов, связанные с проведением акции, не могут быть причиной для отказа властей в ее согласовании. То же касается и разного рода ярмарок. Об этом сообщает «Интерфакс». Если же органы власти все же отказывают заявителям, они должны представить суду доказательства, подтверждающие, что в это время и в этом месте митинг проводить нельзя по определенным причинам. Кроме того, незаконный отказ в проведении митинга считается административным нарушением, говорится в постановлении.
Помимо этого, Верховный суд РФ также допустил одновременное проведение публичных акций в одном и том же месте.
Комментарии6
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evgolius7 21 июня 2018 | 12:15
Бу-га-га...
Как всё было, так всё и осоталось...ничего нового...
Всё на усмотрение чиновника.
А вот когда сейчас в Москве гейпарады фанаты устраивают...они никому не мешают?
И им можно?
Как же патриотики любят гейпарады...
danko_shwabra 21 июня 2018 | 12:21
evgolius7: теперь бабка данко1 пойдёт движение перекрывать. А теперь по теме.
luger_max_otto 21 июня 2018 | 12:29
Естественно. Какое отношение путинских чиновников к Конституции? Да простое- "Клали, кладем и класть будем". А тут всего- то решение ВС.
astet 21 июня 2018 | 13:14
luger_max_otto: а не восстание ли декабристов -
это решение ВС РФ?!!
Получается,
Собянин напрасно потратил миллионы
на подготовку казаков с нагайками
для разгона законных митингов???
Ну,
какой мудак
(Роскомнадзор признал это слово легитимным)
собрался голосовать на выборах мэра Москвы
за фашиствующего коричневорубашечника
и транжира московского бюджета Собянина?!!
platonnekafrin 21 июня 2018 | 12:26
Хорошо, что это лишь мнение Верховного суда, которое ни для кого не обязательно, а то если эту блажь слушать, то, выходит, что и Навального лишний раз не посадишь, и даже студенту по почкам не врезать. А без этих очень важных политических и дисциплинирующих вещей смута может нешуточная приключиться в стране вплоть до черенка, который от лопаты, но не в ней.
tcheslav 21 июня 2018 | 12:27
Для пешеходов не могут, а для транспорта могут.