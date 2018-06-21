Белое население США впервые в истории страны сократилось

Об этом сообщает газета Хилл, ссылаясь на данные бюро переписи. Число белых американцев стало на 31 тысячу меньше.

При этом на два процента выросла численность проживающих в США выходцев из государств Латинской Америки, а число афроамериканцев увеличилось более чем на 1%.