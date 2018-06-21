Белое население США впервые в истории страны сократилось
Об этом сообщает газета Хилл, ссылаясь на данные бюро переписи. Число белых американцев стало на 31 тысячу меньше.
При этом на два процента выросла численность проживающих в США выходцев из государств Латинской Америки, а число афроамериканцев увеличилось более чем на 1%.
Комментарии8
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playmaker5 21 июня 2018 | 11:42
Белые, это кто? Испанцы, итальянцы и т.д. белые?
kamen_12 21 июня 2018 | 11:46
playmaker5: Морда белая, значит белый. Если как кирзовый сапог, то чёрный.
andre_klimov 21 июня 2018 | 11:47
playmaker5:
Белые. Caucasian.
balamuto 21 июня 2018 | 11:47
Пидорасы по сути человеческого закона природы не могут рожать..однако.
varangian2011 21 июня 2018 | 11:48
Через сотню лет население США еще больше регрессирует, постепенно превратившись в чернявых полуграмотных мучачо. Хотя... если всё псевдопатриотическое российское жулье сбежит в США и пустит там свои корни, то они заметно разбавят там латино-негритянскую кровь.)
stagla 21 июня 2018 | 11:50
Правильно я понимаю, что это результат несменяемости правительства, постоянного ограбления народа, многомиллиардных распилов и убийственной пенсионной политики?
x_signal 21 июня 2018 | 11:54
Доигрались в толерантность.
bandera 21 июня 2018 | 11:54
Вот Что Кушнеры сделали с белыми.