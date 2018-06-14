Представитель Telegram Дамир Гайнутдинов выступит на сессии Комитета ООН по правам человека
Он расскажет о развернувшейся вокруг мессенджера борьбе.
Решение суда по делу Telegram показывает, что теперь любой мессенджер, использующий схожие технологии, может подвергнуться блокировке. Об этом «Эху» ранее рассказал Дамир Гайнутдинов.
Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение о блокировке мессенджера.
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