Верховный суд считает, что административный арест нарушителям правил митингов допустим в исключительных случаях, а назначаемые гражданам штрафы могут быть ниже предусмотренных соответствующей статьей Административного кодекса.



Помехи для пешеходов или ярмарки не могут быть поводом для запрещения публичных мероприятий. Об этом говорится в постановлении Пленума Верховного суда. Митинг считается согласованным, если власти за три дня не предложили изменить формат. При этом отказать в проведении акции могут только, если заявка подана лицом, не имеющим на это права, а также в том случае, если на указанном месте массовые акции запрещены.