Верховный суд считает, что административный арест нарушителям правил митингов допустим в исключительных случаях
Верховный суд считает, что административный арест нарушителям правил митингов допустим в исключительных случаях, а назначаемые гражданам штрафы могут быть ниже предусмотренных соответствующей статьей Административного кодекса.
Помехи для пешеходов или ярмарки не могут быть поводом для запрещения публичных мероприятий. Об этом говорится в постановлении Пленума Верховного суда. Митинг считается согласованным, если власти за три дня не предложили изменить формат. При этом отказать в проведении акции могут только, если заявка подана лицом, не имеющим на это права, а также в том случае, если на указанном месте массовые акции запрещены.
Комментарии1
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oneoretwo 21 июня 2018 | 11:55
...это вы плешивому гаранту расскажите...