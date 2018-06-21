Минтруд предложил поменять систему расчета доплат малоимущим пенсионерам

Эти изменения «ни в коем случае» не приведут к снижению доходов пенсионеров, уверяют в министерстве.

Минтруд хочет ввести единый подход к определению прожиточного минимума пенсионера – именно на основании этого показателя определяется размер социальной доплаты к пенсии. Сейчас эта величина устанавливается властями субъектов. И в случае, если региональный прожиточной минимум отличается от уровня, установленного федеральными властями для всей страны, пенсионеры получают доплаты. Из-за этого, отмечают в Минтруде, в 14 регионах России наблюдается необоснованное занижение, а в 71 регионе – завышение прожиточного минимума. Введение единой методики расчета, по замыслу чиновников, должно выровнять ситуацию.

В Минтруде подчеркивают, что о снижении доходов пенсионеров в этом случае речи идти не может, поскольку закон гарантирует им прожиточный минимум не ниже уровня предыдущего года. Но как отмечают опрошенные РБК эксперты, в перспективе из-за изменения методики пенсионеры все-таки могут потерять. Кроме того, предложенная схема не учитывает инфляцию.

Как неоднократно заявляли в Минтруде, благодаря социальным доплатам до прожиточного минимума в России формально нет пенсионеров, проживающих за чертой бедности. Поправки в законодательство планируется ввести в октябре 2018 года.