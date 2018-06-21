Минтруд предложил поменять систему расчета доплат малоимущим пенсионерам
Эти изменения «ни в коем случае» не приведут к снижению доходов пенсионеров, уверяют в министерстве.
Минтруд хочет ввести единый подход к определению прожиточного минимума пенсионера – именно на основании этого показателя определяется размер социальной доплаты к пенсии. Сейчас эта величина устанавливается властями субъектов. И в случае, если региональный прожиточной минимум отличается от уровня, установленного федеральными властями для всей страны, пенсионеры получают доплаты. Из-за этого, отмечают в Минтруде, в 14 регионах России наблюдается необоснованное занижение, а в 71 регионе – завышение прожиточного минимума. Введение единой методики расчета, по замыслу чиновников, должно выровнять ситуацию.
В Минтруде подчеркивают, что о снижении доходов пенсионеров в этом случае речи идти не может, поскольку закон гарантирует им прожиточный минимум не ниже уровня предыдущего года. Но как отмечают опрошенные РБК эксперты, в перспективе из-за изменения методики пенсионеры все-таки могут потерять. Кроме того, предложенная схема не учитывает инфляцию.
Как неоднократно заявляли в Минтруде, благодаря социальным доплатам до прожиточного минимума в России формально нет пенсионеров, проживающих за чертой бедности. Поправки в законодательство планируется ввести в октябре 2018 года.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 21 июня 2018 | 11:38
Чувствуется, что пенсионеров ещё разок ограбят.
int164 21 июня 2018 | 11:51
mikhail_spb_: как только они берутся что-то там приводить в "соответствие",жди грабежа.
ramses333 21 июня 2018 | 11:50
А не хотят ли они урезать до прожиточного минимума пенсии чиновников (в первую очередь, высокопоставленных), депутатов, силовиков и прочих "слуг народа", присосавшихся к бюджету в ущерб пенсиям простых смертных?
vincenttt 21 июня 2018 | 11:52
путинскому "Минтруду" давно пора создать в своей структуре похоронное управление для организации массовых захоронений обворованных гопником нищих российских пенсионеров, так активно истребляемых гэбистским гопником самозванцем..
vit0nix 21 июня 2018 | 11:53
ахах круто взялись
"...71 регионе – завышение прожиточного минимума..."
"изменения «ни в коем случае» не приведут к снижению доходов пенсионеров, уверяют в министерстве."
на месте пенсионеров я давно бы уже взял берданку и пошел стрелять чиновников из министерства
zztop1960 21 июня 2018 | 11:54
Минималка в России - $167. , Туркмения- $197., Экваториальная Гвинея- $224 , Эстония- $596, Палестина - $384, Ливия- $325, Конго- $162, Ирак- $293. Израиль- $1499, Габон- $270, Вануату- $323,