В НХЛ вручили индивидуальные призы по итогам завершившегося сезона

Торжественная церемония прошла в Лас-Вегасе.

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин стал обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза, вручаемого лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. 32-летний россиян стал вторым хоккеистом в истории лиги после канадца Бобби Халла, кому удалось выиграть снайперскую гонку в седьмой раз. Свой первый трофей Овечкин завоевал ровно 10 лет назад.

А вот Андрею Василевскому стать лучшим голкипером сезона не удалось. Хотя страж ворот Тампы был одним из главных претендентов на Везина Трофи. В итоге трофей достался финскому вратарю Нешвилла Пеке Ринне. Ну а Василевский в опросе оказался только на третьем месте.

Еще одним лауреатом сезона стал Никита Кучеров. Российский Форвард Тампы вошел в первую символическую сборную звезд НХЛ.