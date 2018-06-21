Сборная Испании одержала свою первую победу на чемпионате мира по футболу
Сборная Испании одержала свою первую победу на чемпионате мира по футболу. Минувшим вечером она обыграла Иран со счетом 1:0.
Также накануне Португалия выиграла у Марокко 1:0. И Уругвай у Саудовской Аравии так же, 1:0.
Комментарии6
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listen_up 21 июня 2018 | 11:11
Ладно, первую, но не последнюю.
А вообще мне кажется, что АА Вен-ов не интересуется футболом. Во всяком случае освещение ЧМ на Эхе крайне скудное, хотя народ (в мировом смысле) очень даже интересуется. Все-таки лицо страны в этом ракурсе выглядит совсем не плохо.
playmaker5 21 июня 2018 | 11:21
Судя по классу и уверенности в себе, Испания чемпион.
sg90 21 июня 2018 | 11:24
playmaker5:
Только забивал вчера только Иран почему то ))
idruker 21 июня 2018 | 11:24
playmaker5: Чемионом будет Германия. Она обычно не проигрывает больше одного матча за весь чемпионат, а она с порога исчерпала весь свой лимит поражений - теперь она просто обречена стать чемпионом
vinibi_ 21 июня 2018 | 11:34
idruker: Похоже Германия в этот раз не в форме!!!
idruker 21 июня 2018 | 11:51
vinibi_: вернемся к этому разговору после 15-го июля :)