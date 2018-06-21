Премьер-министр Новой Зеландии, 37-летняя Джасинда Ардерн, впервые стала мамой
Премьер-министр Новой Зеландии, 37-летняя Джасинда Ардерн, впервые стала мамой – она родила девочку. Роды проходили в одной из больниц Окленда. Ардерн стала второй в истории женщиной, родившей ребенка, будучи главой правительства после Беназир Бхутто.
В ближайшие шесть недель она будет находиться в отпуске по уходу за ребенком.
Комментарии7
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johnbmw Евгений Большаков 21 июня 2018 | 11:06
Мои Искренние Поздравления!!! :-))
neyexo 21 июня 2018 | 11:22
Это она сказала, что хотела бы присоединиться к другим и выслать российских дипломатов-шпионов, но не смогла найти ни одного такого среди них
noxepy_7_40_ 21 июня 2018 | 11:23
Ну всё, теперь жизнь наладится! А то прям не уснуть же без этого судьбоноса!
cipherman2 21 июня 2018 | 11:26
Наши поздравления! Но зачем нам это знать?))
kamen_12 21 июня 2018 | 11:29
Кто папа? Может Святой Дух, значит и отношение другое к маме.
i_c_e 21 июня 2018 | 11:41
kamen_12: Clarke Gayford — ведёт телепередачу про рыбалку у себя в Новой Зеландии. По National Geographic тоже показывают.
platonnekafrin 21 июня 2018 | 11:30
А у нас чего-то не выходит. Я думаю, тут дело уже не в сувереннных сроках беременности, а в её ложности. Но вынашиватель не сдается - продлевает всячески надежду, обещает, что вот-вот родит. Ну, может, врет - мешок с деньгами носит вместо живота.