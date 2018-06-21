Премьер-министр Новой Зеландии, 37-летняя Джасинда Ардерн, впервые стала мамой – она родила девочку. Роды проходили в одной из больниц Окленда. Ардерн стала второй в истории женщиной, родившей ребенка, будучи главой правительства после Беназир Бхутто.

В ближайшие шесть недель она будет находиться в отпуске по уходу за ребенком.