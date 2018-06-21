Советник президента США как ожидается, на следующей неделе приедет в Москву для подготовки встречи Путина и Трампа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон как ожидается, на следующей неделе приедет в Москву для подготовки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, — об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник в Вашингтоне. В Кремле говорят, что пока никакой ясности по встрече нет.
Между тем, Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Миннесоте завил, что хотел бы наладить отношения с Россией
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться летом в Австрии.
Комментарии20
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kryimsdiiick 21 июня 2018 | 11:09
Трамп обует Вовика
shlevet 21 июня 2018 | 11:15
В любом случае встречи и переговоры это лучше, чем без них
banyi1 21 июня 2018 | 11:18
shlevet: Да хоть кофейка попьют назло бритам, и то неплохо)
tks 21 июня 2018 | 11:24
banyi1: Вы всерьёз полагаете, что англосаксы станут сраться друг с другом из-за какого-то Сдбрендившего Крысогнома, или вы просто телепузик?
kamen_12 21 июня 2018 | 11:33
tks: Трамп немец, жена славянка, зять еврей. Где тут англосаксы? Вставит и Терезе.
kamen_12 21 июня 2018 | 11:35
tks: Ну да, был англосакс Барак Хуссейн Обама.
tks 21 июня 2018 | 11:37
kamen_12: Какой мир представляют Трамп и Обама? Вы не в курсе?
А ваш Сралин грузин, Хрущев -хохол, они наверное, грузинов и укропов представляли ;')))
kamen_12 21 июня 2018 | 11:42
tks: Обама афро-американский мир, Трамп белый мир.
tks 21 июня 2018 | 11:21
shlevet: Да неужели? Всего лучше - ядерный пепел Вашингтона, как там ваш Д.Киселев высерается.
shlevet 21 июня 2018 | 11:27
tks: Я здесь всего-лишь высказываю свое личное мнение, а не смотрю в рот Д.Киселеву как вы
tks 21 июня 2018 | 11:32
shlevet: Как однако, интересно мнение Д.Киселева всегда с вашим совпадает, тырит ваши идеи, собака страшная!
Вы по себе судите насчет смотрения, я же просто его иногда смотрю как образец пропаганды. Как вид своего рода, искусства если хотите ;)))
vinibi_ 21 июня 2018 | 11:32
tks: Не слушайте вы эту тетю истеричку с идиотской аватарой- у нее ее дерьмо давно в ее мозг протекает!!!
banyi1 21 июня 2018 | 11:16
Чисто по спортивному интересно, о чём торговаться будут? ) Сложный вопрос.. Позиции непримиримы пока, ни по хохлам, ни по Сирии.
tks 21 июня 2018 | 11:27
banyi1: А что, у вас, путистов, есть позиции? ;')))
dorin1987 21 июня 2018 | 11:44
banyi1: /о чём торговаться будут? / - А при чем тут торговля вообще? Царек РФ сопли разматывает и слезно просит встречи только ради фотки с трампмнашем и пропагандонской истерики киселево-соловьевых.
playmaker5 21 июня 2018 | 11:18
Наконец то. Трампа, Трамп, евро мать!
polsan 21 июня 2018 | 11:28
В этом мире всё достаточно предсказуемо. )) Особенно если почитать Маркса, даже если он и не по душе! ))
fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 21 июня 2018 | 11:29
наперегонки с Кимом)))
putin2018 21 июня 2018 | 11:36
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Путин 2018 (Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал)
zhukovazhan 21 июня 2018 | 11:42
Видимо, после встречи с Ким Чен Ыном у Д.Трампа остались вопросы, которые надо кому-то задать более определенно.