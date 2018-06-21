Советник президента США как ожидается, на следующей неделе приедет в Москву для подготовки встречи Путина и Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон как ожидается, на следующей неделе приедет в Москву для подготовки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, — об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник в Вашингтоне. В Кремле говорят, что пока никакой ясности по встрече нет.

Между тем, Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Миннесоте завил, что хотел бы наладить отношения с Россией

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться летом в Австрии.