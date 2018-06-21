Московские власти угрожают координатору общественного движения «Архнадзор», журналисту Андрею Новичкову
Московские власти угрожают координатору общественного движения «Архнадзор», журналисту Андрею Новичкову. Он утверждает, что причиной стала публикация секретных протоколов Градостроительной Земельной комиссии.
Новичков добавил, что все документы официальные, их предоставил чиновник правительства Москвы, который пожелал сохранить анонимность.
Комментарии6
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luger_max_otto 21 июня 2018 | 11:08
Он на скрепы покушается! Возьмет- и разогнет! Он такой :)
shlevet 21 июня 2018 | 11:10
//Московские власти угрожают...//
Настолько размытая формулировка, что скорее всего это фейк.
Либо человек не знает кто конкретно ему угрожает (тогда о Московской власти не может идти речи), либо это какой то конкретный человек (люди), но почему то он не называет его (их)
mikhail_spb_ 21 июня 2018 | 11:10
"Секретные протоколы" - прям как к договору между сталиным и гитлером (известным как "пакт молотова-риббентроппа").
Видимо, начальнички унаследовали эту практику.
zztop1960 21 июня 2018 | 11:17
Секретные протоколы градостроительной комиссии ? Круто.А секретных протоколов канализационной службы ещё нет ?
vata_putya 21 июня 2018 | 11:25
шпана и быки переместилась в кабинеты.
как Жмурки
rash 21 июня 2018 | 11:25
Можно объявлять конкурс - какая из "ложноножек" воровской власти не угрожает обличителям.