Московские власти угрожают координатору общественного движения «Архнадзор», журналисту Андрею Новичкову. Он утверждает, что причиной стала публикация секретных протоколов Градостроительной Земельной комиссии.

Новичков добавил, что все документы официальные, их предоставил чиновник правительства Москвы, который пожелал сохранить анонимность.