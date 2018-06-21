Помехи для пешеходов или ярмарки не могут быть поводом для запрещения публичных мероприятий
Помехи для пешеходов или ярмарки не могут быть поводом для запрещения публичных мероприятий. Об этом говорится в постановлении Пленума Верховного суда. Митинг считается согласованным, если власти за три дня не предложили изменить формат. При этом отказать в проведении акции могут только, если заявка подана лицом, не имеющим на это права, а также в том случае, если на указанном месте массовые акции запрещены.
Верховный суд считает, что административный арест нарушителям правил митингов допустим в исключительных случаях, а назначаемые гражданам штрафы могут быть ниже предусмотренных соответствующей статьей Административного кодекса.
Верховный суд разъясняет очевидные вещи, однако чиновники делают все, чтобы проведение публичных акций было невозможным, — сказал «Эху» юрист ФБК Иван Жданов.
Жданов добавил, что зачастую решение о согласовании мероприятия, особенно если его проводят сторонники Навального, принимается в администрации президента.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
johnbmw Евгений Большаков 21 июня 2018 | 11:06
Прямо таки БУНТ коробле? или (что скорее и Точнее) просто - "по форме правильно, а по сути - ЛАЖА"
neyexo 21 июня 2018 | 11:20
johnbmw:
ну просто поправка, подсказка, придумайте что-нибудь другое.
Ведь были раньше идеи - что там УЖЕ запланирована другая акция, типа походной кухни
a_i_zhukov 21 июня 2018 | 11:25
Лебединая песня Лебедева?
Председателя ВС.
mikhail_spb_ 21 июня 2018 | 11:07
Властные жулики, воры и бандиты, а также их держиморды выполняют лишь те решения судов, которые им выгодны.
zztop1960 21 июня 2018 | 11:11
Срочно арестовать весь Верховный суд , там засели враги народа , фашисты и бандеровцы, а суд запретить или проводить суд под охраной росгвардии с автоматами
platonnekafrin 21 июня 2018 | 11:13
Не понял, теперь судья Басманная за прощеньем в ноги кинется всем тем, кто отсидел и оштрафован? Не, конечно, так не будет, но наверно, в мэриях красные щеки под крымским загаром появятся и глаза такие стыдливые, как будто на велосипеде до работы добирались.
neyexo 21 июня 2018 | 11:18
А можно и так сказать - пешеходы в центре города могут быть помехой для проведения митингов, и ограничить хождения в центре (как в Ашгабате)
payalnick 21 июня 2018 | 11:23
Да. Удивительно. Откуда такой взрыв демократизма и конституционности у ВС ? Неужели Уругвай проиграл Саудовской Аравии?
oneoretwo 21 июня 2018 | 11:29
Помехи для пешеходов или ярмарки не могут быть поводом для запрещения публичных мероприятий
------------------------------
...да вы шо ? а вот плешивый лет 10 уже трет обратное....
playmaker5 21 июня 2018 | 11:36
Портянки. Если Путин во имя патриотизма предложит оскопить всех российских мужчин. 96% из них будут "за"
vasya_von_smetankin 21 июня 2018 | 11:37
Духовность всё равно "пабедит" любой суд... что Верховный, что Конституционный...
Если крышку люка уже открыли, то от запаха канализ... ОЙ! Духовности уже не избавиться.