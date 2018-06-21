ФБК: Разъяснение пленумом Верховного суда практики применения закона о митингах вряд ли повлияет на его исполнение

Разъяснение пленумом Верховного суда практики применения закона о митингах, где, как сообщается, будет подчеркнуто, что отказы организаторам и перенос времени и места проведения мероприятий возможен в исключительных случаях, вряд ли скажется на исполнении закона, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Это и так уже прописано в законе. Хорошо, что Верховный суд это дополнительно разъясняет, тем не менее, это и так органы власти должны выполнять согласно действующему законодательству», — подчеркнул он.

«Я не думаю, что это сильно изменит практику, потому что все равно решения о согласовании или несогласовании публичного мероприятия зачастую применяются в администрации президента, а ни в каких не в судах, не в муниципальных органах государственной власти», — добавил юрист.