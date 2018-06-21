Появился доступ к новым документам так называемого «Панамского досье»

В них фигурирует и окружение высших российских чиновников, утверждает журналист Новой газеты Роман Анин в видеоролике на сайте издания.

В документах фигурирует, в частности, сенатор Александр Бабаков и бывшие депутаты Виктор Звагельский и Михаил Слипенчук.