Появился доступ к новым документам так называемого «Панамского досье»
В них фигурирует и окружение высших российских чиновников, утверждает журналист Новой газеты Роман Анин в видеоролике на сайте издания.
В документах фигурирует, в частности, сенатор Александр Бабаков и бывшие депутаты Виктор Звагельский и Михаил Слипенчук.
Комментарии10
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rom8883 21 июня 2018 | 10:40
А если копнуть глубже, найдутся черви пожирнее.
polsan 21 июня 2018 | 10:46
rom8883: ну кого это волнует или кто этого боится? ))
polsan 21 июня 2018 | 10:40
Поговорят, поговорят дадут работу журналистам и всё останется как есть. ))
Писали же про Керимова недолго даже и что?! ))
midnightblues 21 июня 2018 | 10:52
polsan: Если это мелочи,откуда такие истерики??
polsan 21 июня 2018 | 11:01
midnightblues: у кого истерика?! )) Покажите? Чихать всех хотели, просто развлекуха! )) Писали же про Керимова недолго даже и что?! ))
У кого были вообще проблемы, чтобы деньги заморозили или там собственность отняли?
midnightblues 21 июня 2018 | 11:36
polsan: Нет ребята
все не так
увы
midnightblues 21 июня 2018 | 11:40
midnightblues: Да-колоссальные проблемы
У людей из АП
Я просто знаю ситуацию полностью
а вы просто пропагандируете-не зная сути
max3446 21 июня 2018 | 11:03
США могут отказаться работать с международной правозащитной организацией Human Rights Watch и другими группами, которые не поддержали предложенную Вашингтоном реформу Совета ООН по правам человека.
Соответствующее письмо постпред США при ООН Никки Хейли направила HRW.
«Вы должны знать, что ваши усилия не дать ход переговорам (о реформе СПЧ ООН) и мешать реформе стали одной из причин выхода США из Совета», — говорится в тексте письма.
Хейли подчеркнула, что год назад назвала главные направления для реформирования СПЧ: «улучшить качество состава Совета» и избавиться от «предвзятой антиизраильской повестки».
В прошлом месяце США распространили среди небольшой группы стран проект резолюции «об усилении СПЧ» для изучения.
«На данный момент мы не получили ни одной письменной поправки ни от одного из государств. Единственными написанными документами стали демарши России и Китая, а также ваше совместное письмо (письмо от 18 правозащитных организаций — ред.) которые обращаются к государствам-членам с одной и той же просьбой — выступить против нашей резолюции и не включаться в работу по тексту», — пишет Хейли.
jetsam 21 июня 2018 | 11:12
#вывсеврете
#авыдокажите
#идитевбасманныйсуд
#этовсекомпот
jetsam 21 июня 2018 | 11:16
поклеп завистников. никак им покоя не дает,
что мы идет по пути виолончелизации всей страны.
гадят. завидуют. не хотят нашего приобщения
к мировой музыкальной культуре.