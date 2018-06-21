Минтруд предлагает поменять систему доплат малоимущим пенсионерам. Как пишет РБК, ведомство выступает с инициативой изменить порядок определения прожиточного минимума на ближайший финансовый год.

Это необходимо для того, чтобы исключить занижение или завышение показателя в регионах.