Минтруд предлагает поменять систему доплат малоимущим пенсионерам
Минтруд предлагает поменять систему доплат малоимущим пенсионерам. Как пишет РБК, ведомство выступает с инициативой изменить порядок определения прожиточного минимума на ближайший финансовый год.
Это необходимо для того, чтобы исключить занижение или завышение показателя в регионах.
Комментарии6
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mikhail_spb_ 21 июня 2018 | 10:37
А разве кроме ветеранов карательных органов и бывших слуг народа все остальные роспенсионеры - не малоимущие?
rom8883 21 июня 2018 | 10:42
Это получится помощь дармоедам типа цыган.
riots 21 июня 2018 | 10:51
Так занижение или завышение ? Статья какая-то странная. Но простые
пенсионеры напряглись.
kamen_12 21 июня 2018 | 11:06
riots: Нам бы хамону с пармезаном, простым пенсионерам.
lager23 21 июня 2018 | 11:00
О коварстве хозяев бараны узнают слишком поздно...
babich174 21 июня 2018 | 11:03
А какова граница малоимущности?