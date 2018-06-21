Собянин: Инфраструктура Москвы успешно справляется с потоком туристов в дни Чемпионата мира по футболу

Инфраструктура Москвы успешно справляется с потоком туристов в дни Чемпионата мира по футболу. Об этом в эфире телеканала ТВ-Центр заявил мэр Сергей Собянин.

По словам Собянина, после обустройства, еще около семи профессиональных футбольных полей, будут в распоряжении жителей каждого округа столицы.