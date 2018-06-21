Собянин: Инфраструктура Москвы успешно справляется с потоком туристов в дни Чемпионата мира по футболу
Инфраструктура Москвы успешно справляется с потоком туристов в дни Чемпионата мира по футболу. Об этом в эфире телеканала ТВ-Центр заявил мэр Сергей Собянин.
По словам Собянина, после обустройства, еще около семи профессиональных футбольных полей, будут в распоряжении жителей каждого округа столицы.
Комментарии4
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platonnekafrin 21 июня 2018 | 10:35
Великая страна становится по-настоящему футбольной. Детей-инвалидов уже отфутболили, теперь стариков футбольнём.
vinibi_ 21 июня 2018 | 10:50
Особенно справляются жители подмосковья - принимая у себя еще больше московских отходов!!!
timber_head 21 июня 2018 | 10:57
"еще около семи профессиональных футбольных полей, будут в распоряжении жителей каждого округа столицы"
И что они там будут делать, шашлыки жарить?
kryimsdiiick 21 июня 2018 | 11:06
Для мировой столицы 300 тысяч приехавших как бы фигня, а для Москвы событие