В посольстве Перу не ожидали, что на Чемпионат мира по футболу приедет такое количество болельщиков из их страны
В посольстве Перу в России не ожидали, что на Чемпионат мира по футболу приедет такое количество болельщиков из их страны. По данным дипломатов, сейчас в России находятся не менее 22 тысяч перуанцев.
Саранск, где сборная Перу играла с командой Дании, в соцсетях уже назвали «новой Лимой».
Сегодня перуанцы будут играть в Екатеринбурге с командой Франции. Начало встречи — 18.00.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
sg90 21 июня 2018 | 10:50
А хомячки в курсе сколько приехало из США? )) Из страны, где сокер почти не знают. В страну "изгой"... Почти 100 тыс. А из Англии в страну где их на каждом углу могут избить, отравить, ограбить? 40 тыс! А из Украины? 5000 в "страну-агрессор". Несмотря на напутствие Климкина
"Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить»"
Остальные тоже что то портить приехали? Пока что только шведы уничтожили стратегические запасы пива ))
kryimsdiiick 21 июня 2018 | 10:59
sg90: в обычный курортный сезон население любого курортного города утраивается минимум. А тут какие-то жалкие сотни тысяч на всю страну.
nelibermot19 21 июня 2018 | 11:03
"А из Англии в страну где их на каждом углу могут избить, отравить, ограбить? 40 тыс!"
Читал, что в некоторых барах им предлагают коктейль "Новичок", и хорошо говорят залетает )))