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10:30, 21 июня 2018

Администрация Краснодара согласовала местному штабу политика Алексея Навального митинг против пенсионной реформы

Администрация Краснодара согласовала местному штабу политика Алексея Навального митинг против пенсионной реформы 1-го июля. Об этом его сторонники написали на своей странице в соцсети ВКонтакте. Они отметили, что согласились с предложением администрации перенести акцию с заявленного места на другое.

Ранее Алексей Навальный говорил, что планирует провести акции против повышения пенсионного возраста в  20 российских городах, за исключением тех, где проходят матчи Чемпионата мира по футболу.

Комментарии

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johnbmw Евгений Большаков 21 июня 2018 | 10:32

Если власть и на пенс.реформе сломает народ через колено ... я уже не знаю ЧТО сможет этот народ (население?) пробудить ...

shlevet 21 июня 2018 | 10:37

johnbmw: //...пробудить ...//
Допустим вы тот самый пробужденный, что вы делаете в этом своем пробуждении, как добиваетесь отмены пенс.реформы, когда планируете победить или пока вся ваша борьба заканчивается здесь?

noxepy_7_40_ 21 июня 2018 | 10:40

johnbmw: Все уже сказано до вас, котик. Русские - раковая опухоль человечества. Стыдно быть русским. И т.д. Вам остаётся только платить и каяться.

luger_max_otto 21 июня 2018 | 11:01

Надеюсь, что не получится.

pusin_patriot 21 июня 2018 | 11:14

johnbmw: И да и нет. В активной фазе там могут быть протесты, митинги и забастовки. Кстати про метод как забастовка почему-то все начали как-то забывать.

В пассивной фазе - там массовый уход в тень и сокращения выплат во все фонды в разы от этого. Вот зачем вам будет работать в белую и платить взносы ПФРФ в частности, если у вас будет 40% вероятность вообще не дожить до пенсии?

Некоторая пассивность же может говорить скорее как о восприятии государства в качестве врага, хорошо вооруженного, карательного, беспощадного и жестокого врага. Поэтому там и методы становятся партизанскими, тихо не платить ничего в частности, отгородиться, защититься, сбежать и уехать.

Я вот смотрю на население ДНР-ЛНР в их модели и думается что это очень показательная история получается, в качестве картинки модели будущего тут.

alex_d 21 июня 2018 | 11:30

pusin_patriot: "Вот зачем вам будет работать в белую и платить взносы ПФРФ в частности, если у вас будет 40% вероятность вообще не дожить до пенсии?"
===
затем, что кроме пенсий выплаты идут на армию, полицию, школы, больницы и многое другое. вы всем этим пользуетесь - и должны платить

pusin_patriot 21 июня 2018 | 11:39

alex_d: "должны" :))

Если государство становится врагом, а население партизанами, требования платить от врагов будут звучать по меньшей мере странно.

Налоги с потребления у нас и так перекручены, не обольщайтесь, что никто не платит, а вот с ЗП налоги в фонды - вполне могут и партизанить. Т.е. это осознанный, запланированный, умышленный уход в тень в целях маскировки от врага.

banyi1 21 июня 2018 | 10:37

Раз согласовали, Лёхе там делать нечего) Задора не будет )

vinibi_ 21 июня 2018 | 10:48

banyi1: Леха он для друзей и единомышленников- а для пригожинмских гнид и мразей он- Алексей Анатольевич!!!

fosst13 21 июня 2018 | 10:59

vinibi_: Сисяндра он =)

vinibi_ 21 июня 2018 | 11:07

fosst13: Это вы так свою алкоголичку маму родившую дегенерата так дома называете?- что ж сурово вы об ней, но это правда!!!

fosst13 21 июня 2018 | 11:21

vinibi_: Нет, это Лёшка анальный - сисяндра =)

vinibi_ 21 июня 2018 | 11:26

fosst13: То есть у вас у случайно рожденного номерного дегенерата- мама сисяндра- а отец анальный недоумок?- да любите вы мразь однако своих родителей!!!

fosst13 21 июня 2018 | 11:36

vinibi_: Не, это кумир хомячков Лёша Навальный - анальный недоумок и сисяндра =)

vinibi_ 21 июня 2018 | 11:41

fosst13: Зачем вы дегенерат в сот раз тут всем педалируете, что ваша мама сисяндра - а бомж отец анальный недоумок? это и так все прекрасно понимают глядя на вас и ваши публичные испражнения!!!

ukov 21 июня 2018 | 11:19

vinibi_:
Лёха,накатим ещё по одной.
Вспомним Болотные краски.
Торговец обувью рвётся в бой!
Из далекого Буйнакска.

vinibi_ 21 июня 2018 | 11:24

ukov: Писать на стенах туалета
Увы, мой друг не мудрено,
Среди дерьма вы все поэты,
Среди поэтов- Вы дерьмо!!!

ivfn 21 июня 2018 | 11:31

banyi1:
Там ментовочка Полюдова есть. Та больная без темницы.

tour 21 июня 2018 | 10:44

"Только встанет над Камчаткой утро раннее,
Звон копыт пугает кошек и котят,
Это едет на лошадке в заксобрание
Протестующий камчатский депутат.
Депутат своё смешное поведение
Объяснил, взметнув по-ленински ладонь:
— Протестую против ценоповышения,
А коня зовут Ракета. Личный конь.
Полицейские за это заявление
Вмиг пытаются его арестовать
Потому, что это правил нарушение
И нельзя у нас верхом протестовать.
Где, скажите мне, такое обозначено?
Кто законы поспевает подправлять?
Если я решил, что жизнь у нас собачья, –
Значит что теперь, с собакой не гулять?
Или – вон два мужика идут по улице…
Явно – акция за браки без невест!
Невесёлый? Просто так у нас не дуются!
Получи 15 суток за протест!"
Орлуша

glebbalbesov 21 июня 2018 | 10:48

Во блин, разрешили.... значит надо срочно потребовать еще что-нибудь, как старуха из сказки Пушкина....

vinibi_ 21 июня 2018 | 11:04

glebbalbesov: Это про путиноидов которые увеличение пенсионного возраста и НДС для своих терпил- приурочили к открытию ЧМ по футболу?!

fosst13 21 июня 2018 | 10:57

Ну вот! Глупые чиновники! Всё испортили! Это будет согласованный митинг, хомячкам же это не интересно, где бунт, революция, несогласованность!?

shlevet 21 июня 2018 | 11:03

Навальный пиарится на самых громких темах России.
Но к сожалению только лишь пиарится.
Ему важнее количество таких акций, а не их качество.
Не решение возникшей проблемы, ни одной он так и не довел до конца.
Впрочем как экономист он такой же никакой как и юрист и как и политик.
Самым ярким его провалом было когда К.Сочак на Дожде брала у него интервью, на тему которую заявил Алеша "увеличить вдвое финансирование на образование и здравоохранение".
На неоднократные вопросы сколько сейчас их финансирование - Алеша сдулся, вот так вот он будет удваивать то, чего не знает

shlevet 21 июня 2018 | 11:05

shlevet: Собчак

stakanoff 21 июня 2018 | 11:10

Школота ж на каникулах. Кто верещать "Мыздесьвласть" будет?

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