Международную премию в области фантастической литературы Стругацких будут вручать сегодня в Пулковской обсерватории
Международную премию в области фантастической литературы имени братьев Стругацких будут вручать сегодня в Пулковской обсерватории.
Премию Стругацких будут вручать в 20-й раз.
Комментарии6
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fig_vvam 21 июня 2018 | 10:20
Премию Стругацких будут вручать в 20-й раз.
И последний раз в Пулковской обсерватории, которая ликвидируется в связи с необходимостью получения денег чиновниками за застройку окружающей обсерваторию охранной зоны.
dorin1987 21 июня 2018 | 10:30
fig_vvam: Закономерно, логично, последовательно и скрепно.
boooben 21 июня 2018 | 10:21
Символичненько что именно в Пулковской.
Всё катится к х..м.
vladimirgornitsky 21 июня 2018 | 10:21
Символично, что премию имени братьев Стругацких будут вручать в Пулковской обсерватории, которая закрывается, поскольку не вписывается в бизнес-планы правящих жуликов и воров. Стругацкие в нынешней России тоже не нужны. Как и все прочие люди с невосторженным образом мыслей.
a_111111 21 июня 2018 | 10:31
Поминки по обсерватории...
Году так в 2010-ом были с детьми в Бюроканской обсерватории, там легко организовать экскурсии. Можно договориться даже на посмотреть ночью в телеском... Зарплата ведущих научных сотрудников обсерватории была в районе 100$. Но благодаря В.А. Амбарцумяну который создал обсерваторию вместе с жилым поселком, и у сотрудников на территории дома с участками, они не умирали с голоду! И продолжали работать, это ведь одна из самых уважаемых обсерваторий в мире... И например, тогда среди сотрудников обсерватории значилась россиянка академик Иванова... Я думал что в Росии лучше...
yralez 21 июня 2018 | 10:38
Врукчите медведеву, голиковой, матвиенко и лично путину......за псевдоподобие.