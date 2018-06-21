Сборная Уругвая, вслед за российской командой, досрочно пробилась в плей-офф Чемпионата Мира. Близки к этому и испанцы с португальцами.

Матчи среды казались весьма предсказуемыми. В каждом из них был однозначный фаворит. Однако никому из них одержать уверенную победу на классе было не суждено. Слишком уж хотели их соперники порадовать своих болельщиков и удивить футбольный мир.

В группе А Уругвай переиграл команду Саудовской Аравии. Единственный мяч на счету Луиса Суареса. Их соперники шансов сравнять счет практически не имели. Но в итоге уступили достойно.

В группе Б Криштиану Роналду уже в дебюте поразил ворота марокканцев. Но вот в дальнейшем Чемпионам Европы приходилось больше думать об обороне. И неизвестно, чем бы все закончилось, будь в составе африканской команды хоть один толковый нападающий. Не получилось легкой прогулки и у испанцев. Команда Ирана смотрелась весьма достойно, хоть и проиграла 0-1. К слову, иранцы сохраняют шансы на выход из группы.

Сегодня на ЧМ пройдут еще три матча группового этапа.