Сборная Уругвая, вслед за российской командой, досрочно пробилась в плей-офф Чемпионата Мира
Сборная Уругвая, вслед за российской командой, досрочно пробилась в плей-офф Чемпионата Мира. Близки к этому и испанцы с португальцами.
Матчи среды казались весьма предсказуемыми. В каждом из них был однозначный фаворит. Однако никому из них одержать уверенную победу на классе было не суждено. Слишком уж хотели их соперники порадовать своих болельщиков и удивить футбольный мир.
В группе А Уругвай переиграл команду Саудовской Аравии. Единственный мяч на счету Луиса Суареса. Их соперники шансов сравнять счет практически не имели. Но в итоге уступили достойно.
В группе Б Криштиану Роналду уже в дебюте поразил ворота марокканцев. Но вот в дальнейшем Чемпионам Европы приходилось больше думать об обороне. И неизвестно, чем бы все закончилось, будь в составе африканской команды хоть один толковый нападающий. Не получилось легкой прогулки и у испанцев. Команда Ирана смотрелась весьма достойно, хоть и проиграла 0-1. К слову, иранцы сохраняют шансы на выход из группы.
Сегодня на ЧМ пройдут еще три матча группового этапа.
Комментарии4
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vlabumur 21 июня 2018 | 10:16
Близки к этому и испанцы с португальцами.
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Я бы добавил и Иран. Уверен все сенсации еще впереди!
holic 21 июня 2018 | 10:25
Это не Уругвай вслед, это Россия вслед за Уругваем пробилась. Не путайте порядок событий и следствия.
kamen_12 21 июня 2018 | 11:04
holic: Порядок такой: Россия 1, Уругвай 2.
vladimirbelarus 21 июня 2018 | 10:29
Благотворительный фонд Елены Исинбаевой (та ещё "патриотка") еще в апреле провел конкурс среди своих подопечных: воспитанников коррекционных школ и социально-реабилитационных центров. Выбирали тех, кто получит право вывести на игру звезд мирового футбола. Мальчишки и девчонки рассказывали о своих спортивных успехах и достижениях, а также отвечали на вопрос: «Почему для тебя важно принять участие в акции?». Конкурсная комиссия оценивала тематические эссе и отобрала 8 человек.
Однако о том, что среди детей, лишенных родительской заботы и ласки, затесался и сын чиновницы небольшого города Камышин под Волгоградом, выяснилось уже после матча.
https://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=139821