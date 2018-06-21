Вейпы и электронные сигареты приравняют к курению табака
Вейпы и электронные сигареты приравняют к курению табака. Их распространение будет регулировать уже существующий федеральный закон.
Отдельной законодательной базы для контроля за рынком устройств для альтернативного курения не будет. Такое решение было принято на недавнем совещании с участием двух вице-премьеров – Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями встречи. До сих пор этот рынок фактически никак не регулировался государством, теперь же в отношении этих средств будут действовать те же ограничения, что и для сигарет. По информации РБК, в скором времени должна начаться работа по подготовке соответствующих поправок, но никаких официальных поручений пока сделано не было.
Между тем, некоторые представители отрасли, отмечает РБК, с позицией властей не согласны. С их точки зрения, новые технологии разительно отличаются от обычного табака и должны регулироваться отдельно.
По данным информагентства «Русский табак», объем рынка альтернативных средств курения в России в прошлом году составил около 300 миллионов долларов.
Комментарии5
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morshoff 21 июня 2018 | 10:05
Давно пора . Надоело дышать этой химией .
luger_max_otto 21 июня 2018 | 10:10
Табачное лобби во всей красе...
dekadik 21 июня 2018 | 10:10
Безвредное приравняли к яду....что бы этот яд продолжали покупать дальше.
wrk 21 июня 2018 | 10:11
Такое ощущение что в правительстве сидят и думают как жизнь россиянам еще ухудшить.
pusin_patriot 21 июня 2018 | 10:37
wrk: В порвительстве сидят и думают, как бы ещё денег с народа содрать.
Вы поймите, они фактически присоединили на обеспечение ПФ РФ три, ТРИ! миллиона человек ДНР-ЛНР на полное обеспечение, плюс все прочие военные игрушки и территории с кормлением. К нашей разваливающейся экономике, которая пыхтеть начала ещё в 2013 и заговорили о стагнации.
Тут у них просто в разнос уже, повышения и ухудшения даже от текущего обдирательства по всем фронтам.