Вейпы и электронные сигареты приравняют к курению табака. Их распространение будет регулировать уже существующий федеральный закон.

Отдельной законодательной базы для контроля за рынком устройств для альтернативного курения не будет. Такое решение было принято на недавнем совещании с участием двух вице-премьеров – Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями встречи. До сих пор этот рынок фактически никак не регулировался государством, теперь же в отношении этих средств будут действовать те же ограничения, что и для сигарет. По информации РБК, в скором времени должна начаться работа по подготовке соответствующих поправок, но никаких официальных поручений пока сделано не было.

Между тем, некоторые представители отрасли, отмечает РБК, с позицией властей не согласны. С их точки зрения, новые технологии разительно отличаются от обычного табака и должны регулироваться отдельно.

По данным информагентства «Русский табак», объем рынка альтернативных средств курения в России в прошлом году составил около 300 миллионов долларов.