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10:00, 21 июня 2018

Сечин: В ближайшие десять лет мировой рынок ждет структурный дефицит нефти

В ближайшие десять лет мировой рынок ждет структурный дефицит нефти — об этом предупреждает глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, растущий спрос накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях.

Сечин считает, что даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды в ближайшие десятилетия будет выше, чем сегодня.

Комментарии

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sbk 21 июня 2018 | 10:06

Можно еще пару-тройку пророчеств?
А то мы все ждем краха мировой экономики из-за падения нефти ниже 80$, и все - никак...

porswen 21 июня 2018 | 10:07

у игорёхи дневная зп снизится на 2 млн ))

johnbmw Евгений Большаков 21 июня 2018 | 10:33

лет 10 назад сечин так же Авторитетно заявлял: сланцевая нефть - это ФЕЙК ... продолжать надо????

fig_vvam 21 июня 2018 | 10:14

sbk:
в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды в ближайшие десятилетия будет выше, чем сегодня.
--------------
В труднореализуемых может быть и так, а в нормальных сценариях спрос на углеводороды будет снижаться из-за перехода на возобновляемые источники энергии.

Но у Сечина свои хотелки.
Со сланцевой нефтью его хотелки помогли ему обделаться по полной.

evgolius7 21 июня 2018 | 10:30

А я верю что скоро россияне все таки выйдут на улицы.
Когда начнут выселять из квартир за неуплату.
Это может произойти гораздо быстрее, например, после отключение интернета.
Ни сериалов, ни игр, ни порнухи...
Вот тогда, пузатая алкашня 30-40 лет будет носится по улицам, и крушить всё подряд..

plidurok Андрей Филимонов 21 июня 2018 | 10:28

sbk: Просто чувак по фамилии Сечин путает мировой рынок с Улюкаевым.

vasya_von_smetankin 21 июня 2018 | 10:08

Ещё один психотерапевт для "местного населения" нашёлся.

luger_max_otto 21 июня 2018 | 10:08

Мда. Сечин, похоже, решил что если его объявят психом- то вместо тюрьмы или чего похуже он спасется в дурке.

(комментарий скрыт)

mikhail_spb_ 21 июня 2018 | 10:11


Предсказания этого лубянского "эффективного менеджера" годятся лишь для введения в заблуждение нацдилера.
Тот верит в чушь, что при цене 80 долларов за баррель мировая экономика рухнет.
Видимо, они все такие, эти "менеджеры" в штатском.

holic 21 июня 2018 | 10:11

И этот туда же. Ведь было ж - газ по 1000... И где?
А тем временем, впервые зафиксировано снижение потребления моторного топлива( дизель и бензин) на 3 процента в Норвегии. Продажи новых электрокаров и гибридов превысили половину... Китай продает у себя четверть миллиона электричек( рост 50 процентов каждый месяц)....

timber_head 21 июня 2018 | 10:15

holic: Добавьте ещё, что в Европе активно отказываются от пластиковых упаковок, везде стремятся перейти на максимальное энергосбережение, весь цивилизованный мир довольно давно перешел на, практически 100% переработку вторсырья.

timber_head 21 июня 2018 | 10:13

И в бубен, в буден постучать. И вокруг костра попрыгать. Иначе не сбудется - духи нефти не услышат.

vlabumur 21 июня 2018 | 10:13

Из Сечина аналитик как из говна пуля!

(комментарий скрыт)

vatanen 21 июня 2018 | 10:18

Да слышали мы уже это. Он это своему начальнику лет 10 назад это уже говорил, и тот крепко поверил. Поэтому и денег дает Роснефти и Сечину самому. Теперь ждем растущего спроса. Пока цена нефти регулируется не спросом, а отвинчиванием-завинчиванием вентеля.

askol2016 21 июня 2018 | 10:25

Государственный ВОР набивает себе цену! Его (и его друга Колю) лишили современных технологий добычи нефти и он считает, что другие страны не заместят вытесненную с рынка Роснефть и PDVSA

platonnekafrin 21 июня 2018 | 10:27

Всем известно, что баранки растут на баранковом дереве. Баранковое дерево, в свою очередь, живет главным образом в России, и поэтому имеет очень ценную древесину. Естественно, такую ценность все хотят стащить, но Сечин про себя считает, что вправе только он. Короче говоря, скоро бараны останутся совсем без баранок и почему-то без бубликов.

snagging 21 июня 2018 | 10:28

Вангует, как кот предсказатель побед мундиаля. Пока у кота лучше получается.

natayak 21 июня 2018 | 10:30

Да-да, и она не упадет ниже 1000$/. Знаем.

apels 21 июня 2018 | 10:32

Дурашка :) Это у него перспективы истощения ресурсов и снижения добычи. А у сланцевой технологии рост. И у тех кто вкладывается в разведку снижение не планируется.

sergyncho 21 июня 2018 | 10:34

Призрак Энергетической Сверхдержавы бродил по Европе...

sergo_25_26 21 июня 2018 | 10:36

ждем падения цены нефти и подорожания бензина - закон сечина.

radionews 21 июня 2018 | 10:38

А что нам скажет начальник транспортного цеха, руководитель газопровода товарищ Миллер?
Давно мы его не слышали.
Что там, капитализация Газпрома уже достигла триллиона, как он обещал лет пять назад?
С Китаем за кредит на постройку к нему газопровода уже расплатились? Сила Сибири уже горит туда по сто пятьдесят миллиардов кубов отборного русского газа в месяц, как планировали?
Месторождение газа, проданное Китаю ещё до начала разработки, уже разработали? Цену газа на границе согласовали? Она намного выше 500 баксов за тысячу кубов? Уже по 1000$, как обещал великий Жириновский?
Или выше чем 37$ за тыщу кубов Китай не даёт? Все равно, Сибирь уже принадлежит Китаю, по факту финансовой несостоятельности России, где товарищ Сечин законтрактовал годовой объем на поставку нефти в Китай, да так два года уже не поставляет.
Не поставляет Сечин, в связи с низкой дебетностью его месторождений, а платить будут рашки - Сечин не лох, себя под долги подписывать.

ivanbel 21 июня 2018 | 11:31

Ну может быть рост цен на нефть в результате "структурного дефицита" поможет Сечину вывести РОСНЕФТЬ из долговой ямы, в которую она попала под его руководством?

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