В Кремле сменится куратор Приднестровья
В Кремле сменится куратор Приднестровья. По данным источников РБК, в администрации президента ищут замену Дмитрию Рогозину. Решение назрело из-за ухода премьера в Роскосмос.
Рогозин курировал Приднестровье с 2012 года.
Комментарии9
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dorin1987 21 июня 2018 | 10:05
Как это согласуется с воплями режима царька РФ, типа "мы не лезем в дела чужих стран" ? Или если с двоемыслием режима царька РФ - то все в порядке?
mikhail_spb_ 21 июня 2018 | 10:09
Пока этот регион "курируется" из Кремля, нормальной жизни там не будет.
kryimsdiiick 21 июня 2018 | 10:19
Рогозин прокакал и Приднестровье. Наняли трепача, гадит всё, чего коснется.
luger_max_otto 21 июня 2018 | 10:26
Нужен конкурс: куда отправить Рогозина?
То есть- что нужно развалить в РФ?
Чтобы жить стало лучше, понятно.
sbk 21 июня 2018 | 10:29
Курировал - это как? Какова роль-то этого куратора, если его даже в Молдавию на порог не пускают?
dekadik 21 июня 2018 | 10:35
А почему Кремль не назначает кураторов например в Японии или Швеции, там тоже есть что курировать, почему только Приднестровье? А?
tks 21 июня 2018 | 10:58
И кто же теперь станет гауляйтером оккупированной территории?
vladimir1_57 21 июня 2018 | 11:15
tks: Кадыров
omantic 21 июня 2018 | 11:00
Нужно вообще упразднить должность куратора по Преднестровью и просто вывести оттуда оккупационные войска !