Сборная Испании одержала свою первую победу на чемпионате мира по футболу
Сборная Испании одержала свою первую победу на чемпионате мира по футболу. Минувшим вечером она обыграла Иран со счетом 1:0.
Также накануне Португалия выиграла у Марокко 1:0. И Уругвай у Саудовской Аравии так же, 1:0.
Комментарии5
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banyi1 21 июня 2018 | 09:40
Интрига остаётся на кого выходит Россия. Испания и Португалия сейчас абсолютно по всем результатам. Кто из них займёт первое место в группе пока не ясно. С кем будет играть Россия в 1/8 поэтому не ясно. Если выигрывает Уругвай, то РФ занимает 2 место в группе. Поэтому ничего не ясно пока. РФ лучше выходить на Португалию, есть хотя бы шанс.
sg90 21 июня 2018 | 10:05
banyi1:
Да, думаю с Марокко потяжелее было бы играть. Уверен что на первом Россия будет. Португалия ничего из себя особенного не представляла. А одного педика-симулянта нейтрализовать несложно будет. Можно в крайнем случае украсть из раздевалки косметиччку ))
nile999 21 июня 2018 | 09:50
Все играют тяжело и только Россия выигрывает стоячие команды с крупным счётом, которые куплены для этих побед....но очень надеюсь, что в 1/8 нам достанутся Испанцы и вынесут на помойку с неприличным счётом эту вонючую недокоманду с дзюбиньями, головинами и жиртрестами.....такая ненависть ко всему у меня исходит исключительно от ботоксной рожи
banyi1 21 июня 2018 | 09:51
nile999: Меньше онанируйте на НЕГО, а смотрите футбол)))
skull9 21 июня 2018 | 09:53
nile999: Вот ты шизик.