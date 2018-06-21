Дональд Трамп хотел бы поладить с Россией, об этом он заявил своим сторонникам в Миннесоте
Дональд Трамп хотел бы поладить с Россией, об этом он заявил своим сторонникам в Миннесоте. Он отметил, что наверное, Москва хотела бы, чтобы Хиллари Клинтон победила на прошедших выборах с учетом того, что Соединенные Штаты сделали в последнее время, а именно — ввели санкции.
Комментарии7
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vasyakirin 21 июня 2018 | 09:37
поладить- в ладушки поиграть?
semia 21 июня 2018 | 09:47
Конечно ,Путин хотел Клинтоншу.Та бы только озабоченность выражала.А Трамп рулит. С такими темпами,в послании,которое хочетсделать Путин сейчас,он заявит,что в недавнем прошлом послании он пошутил,рассказывая о новом оружии
radionews 21 июня 2018 | 09:41
Пупкина и трампусика, обоих посадить пожизненно по решению Гаагского трибунала, и пусть сидят в одной камере, ладят до упора.
Можно добиться решения суда повесить в их камере вебку, чтоб интересующиеся граждане обеих стран могли в любой момент проверить степень слаживания.
satttana_perrrkele 21 июня 2018 | 09:44
бла-бла кисилёвщина
а Трамп не сказал, с кем бы он НЕ хотел поладить?
Правильная фраза: "Трамп готов к налаживанию хороших отношений ДАЖЕ с Россией"
socialism 21 июня 2018 | 09:50
satttana_perrrkele: Не тебе рогатый, решать что и как правильно, а что нет.
captainobvious 21 июня 2018 | 10:03
он и два года назад об этом же говорил...
ppvngavr 21 июня 2018 | 10:14
Никогда не перестанет всех удивлять наш Трамп. Крым - то наш, то - не наш, Донбасс - также... Надеюсь, что и после смерти оставит нам веселые воспоминания...
О внешней политике Кремля, в том числе и по отношению к США, можно прочесть в моей публикации "На пути к катастрофе":
http://www.proza.ru/2018/04/10/1117