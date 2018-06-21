Представитель Telegram Дамир Гайнутдинов выступит на сессии Комитета ООН по правам человека

Он расскажет о развернувшейся вокруг мессенджера борьбе.

Решение суда по делу Telegram показывает, что теперь любой мессенджер, использующий схожие технологии, может подвергнуться блокировке. Об этом «Эху» ранее рассказал Дамир Гайнутдинов.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение о блокировке мессенджера.