Представитель Telegram Дамир Гайнутдинов выступит на сессии Комитета ООН по правам человека
Он расскажет о развернувшейся вокруг мессенджера борьбе.
Решение суда по делу Telegram показывает, что теперь любой мессенджер, использующий схожие технологии, может подвергнуться блокировке. Об этом «Эху» ранее рассказал Дамир Гайнутдинов.
Ранее Мосгорсуд оставил в силе решение о блокировке мессенджера.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
max3446 21 июня 2018 | 09:50
В минувшие выходные голливудская актриса Анджелина Джоли посетила иракский Мосул, который в 2017 году так называемая антитеррористическая коалиция под предводительством США освободила от боевиков ИГИЛ*, фактически сравняв город с землёй.
По оценкам международных структур в ходе бомбардировок Мосула погибло более 900 тысяч человек.
Сегодня Анджелина в качестве посла доброй воли Управления Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев стоя на руинах того, что когда-то было процветающим городом, со скорбным лицом ужасается чудовищным разрушениям.
Она посетила лагерь сирийских беженцев в Ираке, попозировав с детьми, живущими там.
Она заявила, что это «самое ужасные разрушения», которые она когда-либо видела за годы своей деятельности в качестве посла доброй воли.
«Эти люди потеряли все. То, что они пережили и потеряли — неизмеримо. Им нужна поддержка, у них ничего не осталось. Голыми руками они пытаются построить все заново. У них нет ничего, но они счастливы, что теперь свободны», — говорит Анджелина.
Чего Анджелина не рассказала, так это того, что она, будучи едва ли не самой популярной актрисой в мире в последние десять лет, поддержала все вторжения США в страны Ближнего Востока. Она не раз ездила поддержать американских военных, «несущих демократию» тем, чьи дети сейчас живут в лагерях беженцев.
На втором видео — кадры за 2009 год: Анджелина в Багдаде с американскими оккупантами внимательно слушает, как именно иракцев освобождают от государственности, мирной жизни и от жизни вообще.
Это — лучшая иллюстрация лицемерия, которую можно себе представить. 2009 год был не так давно, мы не забыли.
fig_vvam 21 июня 2018 | 10:06
max3446: Мерзавец, Сталинград во время битвы за него был полностью уничтожен, жители сбежали из него или были убиты.
По твоему, мерзавец, виновата в этом Красная Армия, которая сражалась с нацистами за Сталинград.
Какая же ты мразь, просто гнусная мразь. Причем еще и безмозглая ты.
skull9 21 июня 2018 | 10:09
fig_vvam: Сравниваешь американцев с нацистами? Молодец. Вставит тебе сегодня Стець большой и толстый)