Пленум Верховного суда сегодня должен рассмотреть практику применения закона о митингах. Предполагается, что он уточнит правила организации публичных мероприятий.

Как пишут «Ведомости», в частности, Верховный суд укажет, что власти вправе отказывать в проведении митинга только если заявка подана лицом, не имеющим на это права, либо на указанном месте массовые акции запрещены.

Предложения о переносе места проведения акций должны быть конкретными и мотивированными.