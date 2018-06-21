Пленум Верховного суда сегодня должен рассмотреть практику применения закона о митингах
Пленум Верховного суда сегодня должен рассмотреть практику применения закона о митингах. Предполагается, что он уточнит правила организации публичных мероприятий.
Как пишут «Ведомости», в частности, Верховный суд укажет, что власти вправе отказывать в проведении митинга только если заявка подана лицом, не имеющим на это права, либо на указанном месте массовые акции запрещены.
Предложения о переносе места проведения акций должны быть конкретными и мотивированными.
Комментарии10
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luger_max_otto 21 июня 2018 | 09:33
Есть Конституция. Власть её не соблюдает. Следовательно, власть должна уйти под суд.
ivfn 21 июня 2018 | 09:37
luger_max_otto:
//Есть Конституция. Власть её не соблюдает.//
В каком пункте эти несоблюдения?
astet 21 июня 2018 | 09:44
ivfn: а что, собственно, рассматривать?
И так всё ясно.
Всё давно уже отработано.
Продолжить практику Николая Второго Кровавого:
разгонять митинги
(которые враги Путина устраивают,
ссылаясь на Конституцию РФ)
с помощью казацких нагаек и шашек,
а, если потребуется,
то и с помощью расстрелов, как 9 января 1905 года!!!
ivfn 21 июня 2018 | 09:49
astet:
Там кстати у меня вопрос был. а не философские измышления.
Повторюсь.
//В каком пункте эти несоблюдения?//
roman_i_olga 21 июня 2018 | 09:54
astet: это ужасно. кучка воров узурпировала власть
luger_max_otto 21 июня 2018 | 09:55
Не в "пункте", а в статье 31 Конституции РФ. Дискутировать с Вами я не считаю нужным.
radionews 21 июня 2018 | 09:34
Не смешите Искандеры вашими картонными дурилками.
Какие законы о митингах, выполняйте вашу конституцию, щуки.
danko1 21 июня 2018 | 09:35
Правила проведения публичных мероприятий, нарушающие Конституцию, еще в первый свой срок Путин ввел.
И сейчас против его воли ВС и КС не пойдут, если проглотили молча его указы, разрешающие всем видам силовиков стрелять в мирных демонстрантов, если ему почудится угроза его преступному режиму.
vasya_von_smetankin 21 июня 2018 | 09:38
Я не хочу, чтобы мою жизнь ограничивало ограниченное число ограниченных людей.
dekadik 21 июня 2018 | 09:45
Лица не имеющие на это права - это Навальные....скорее всего люди с непогашенной судимостью