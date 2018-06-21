Пассажирский «Боинг», летевший в Томск из Москвы, совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Как рассказал «Эху» один из пассажиров, глава благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский, экипаж решил слетать в Новосибирск, чтобы починить туалет.

На борту самолета находились около 150 пассажиров.