Пассажирский «Боинг», летевший в Томск из Москвы, совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Пассажирский «Боинг», летевший в Томск из Москвы, совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Как рассказал «Эху» один из пассажиров, глава благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский, экипаж решил слетать в Новосибирск, чтобы починить туалет.
На борту самолета находились около 150 пассажиров.
Комментарии5
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vasyakirin 21 июня 2018 | 09:08
Странно, по прямой что до Томска, что до Новосибирска, опять мутят....
andre_klimov 21 июня 2018 | 09:15
vasyakirin:
Откройте карту военных округов. Наложите на неё "воздушные коридоры" из того же FlyTracker. Скорее всего в конкретной точке принятия решения эти расстояния были совсем не одинаковы.
vasyakirin 21 июня 2018 | 09:17
andre_klimov: если лететь в Томск, а потом вильнуть на Новосибирск то получается дальше...
andre_klimov 21 июня 2018 | 09:19
vasyakirin:
А если наоборот - магистрально на Новосибирск, а потом отводом на Томск? К чему гадать?
andre_klimov 21 июня 2018 | 09:22
vasyakirin:
Давайте подождём публикации инцидента. Да хоть на том же The Aviation Herald. Как правило, специалистытам дают исчерпывающие обьяснения.