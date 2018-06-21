Торжественное открытие мемориальной доски писателю Борису Васильеву состоится сегодня у дома, где он жил

Торжественное открытие мемориальной доски писателю Борису Васильеву состоится сегодня в 14:00 у дома, где он жил, по адресу Часовая улица, дом 5Б. Проект реализован при участии «Новой газеты». Дата открытия выбрана не случайно, — рассказала «Эху» официальный представитель «Новой газеты» Надежда Прусенкова.

Реализовал проект молодой скульптор Иван Балашов. Другая его работа – мемориальная доска памяти Анны Политковской на здании редакции «Новой газеты».