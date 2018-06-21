Угрозы от столичных властей поступают в адрес координатора общественного движения «Архнадзор» Андрея Новичкова
Угрозы от столичных властей поступают в адрес координатора общественного движения «Архнадзор», журналиста Андрея Новичкова. Причиной стала публикация секретных протоколов Градостроительно-земельной комиссии мэрии Москвы. Об этом «Эху» рассказал сам Андрей Новичков.
Андрей Новичков добавил, что все документы официальные, их предоставил чиновник правительства Москвы, который пожелал сохранить анонимность.
Комментарии3
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danko1 21 июня 2018 | 09:05
Не любит власть,когда её темные дела на всеобщее обозрение всплывают.
В России,которая Путин и его ОПГ, в таком случае наказывают тех, кто преступления вскрывает, а не тех, кто их совершает.
luger_max_otto 21 июня 2018 | 09:20
Естественно, это рассматривается как разгибание духовных скреп.
gregor 21 июня 2018 | 09:39
Даже секретные протоколы Гитлера -Сталина , Молотова -Риббентропа .. становятся известны , а тут протоколы градостроительной комиссии .... .
Подумаешь секрет большой ...,что ворьё и жульё .