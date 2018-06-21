Угрозы от столичных властей поступают в адрес координатора общественного движения «Архнадзор» Андрея Новичкова

Угрозы от столичных властей поступают в адрес координатора общественного движения «Архнадзор», журналиста Андрея Новичкова. Причиной стала публикация секретных протоколов Градостроительно-земельной комиссии мэрии Москвы. Об этом «Эху» рассказал сам Андрей Новичков.

Андрей Новичков добавил, что все документы официальные, их предоставил чиновник правительства Москвы, который пожелал сохранить анонимность.