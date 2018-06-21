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09:00, 21 июня 2018

Британским властям не нравится перспектива возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом

Британским властям не нравится перспектива возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом. Об этом пишет газета Таймс. В частности, в  Лондоне опасаются, что переговоры состоятся до саммита НАТО.

В британском правительстве считают, что было бы лучше, если бы встреча прошла после того, как члены НАТО обсудят новые меры по сдерживанию российской агрессии.

Комментарии

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banyi1 21 июня 2018 | 09:06

Мнения бритов волнуют Путина и Трампа, меньше чем мнение моей кошки )

vilingrad 21 июня 2018 | 09:08

banyi1: А что они могут сделать: два идиот сольются в экстазе. Толку тебе, служивый, чуть- но приятно, наверное:)

johnbmw Евгений Большаков 21 июня 2018 | 09:09

vilingrad: могут они, к Глубокому Сожалению!, не мало :-(((

fig_vvam 21 июня 2018 | 09:24

johnbmw: Съесть то он съесть, только кто ему дасть.

Так говорил великий А. Райкин про "дурного льва".
Также можно сказать и про Трампа.
Никто ему встречатьс с Путиным, когда не положено, не даст.
Окружение у него умное и все контролирует. Один твиттер ему оставили. Не могут оттащить. Ну это пусть тешится.
А в остальном Трамп делает то, что надо. Пока.

johnbmw Евгений Большаков 21 июня 2018 | 09:26

fig_vvam: ... я только За ... но не уверен, что дела обстоят Именно так ...

fig_vvam 21 июня 2018 | 09:31

johnbmw: Именно так и обстоят, судя по всему.
В том числе и по делам Трампа.
Иногда он сам откровенно демонстрирует, что действует против своей воли.
Иногда об этом сообщает пресса.

johnbmw Евгений Большаков 21 июня 2018 | 09:08

banyi1: а всего НАТО в целом? ... наверняка именно так будет ставиться вопрос ...

andre_klimov 21 июня 2018 | 09:12

banyi1:
Мнение Вашей кошки может быть важнее Вашего, хотя бы потому, что она его ещё не высказала. Не исключено, что она много умнее Вас. И не станет так топорно навязывать знак равенства между Путиным и Трампом.

banyi1 21 июня 2018 | 09:15

andre_klimov: Я не высказываю мнение о равенстве Путина и Трампа! Я высказываюсь о важности мнения бритов)))

andre_klimov 21 июня 2018 | 09:43

banyi1:

Но Вы приписываете одинаковое отношение и тому, и другому. Хотя, на самом деле, это абсолютно не так. Для Трампа Британия перво-наперво - партнёр, даже, я бы сказал, бизнес-напарник. К тому же наиболее вменяемый и договороспособный из всех европейцев. Поэтому и отношение к мнению бритов у него соответствующее - как к мнению партнёра по бизнес-альянсу.

Про Путина подобное сказать даже Петросян не сможет.

banyi1 21 июня 2018 | 09:47

Вы ошибаетесь! Для Трампа бриты - дрессированный пудель, и усё. РФ для Трампа не прирученное дикое опасное животное, вот и разница)

shlevet 21 июня 2018 | 09:10

Кого волнует, то что не нравится британским властям?
После того как они похитили Скрипалей, Россия имеет полное право похищать подданных британии на территории России

johnbmw Евгений Большаков 21 июня 2018 | 09:13

shlevet: с этого места поподробнее: КТО кого Похищал???? :-))

shlevet 21 июня 2018 | 09:25

johnbmw: Скрипалей британцы, читайте новости =)):-)

johnbmw Евгений Большаков 21 июня 2018 | 09:29

shlevet: новости от ОБС? или от нашего_тв???? может какие авторитетные мнения приведёте?

shlevet 21 июня 2018 | 09:52

johnbmw: мировые новости =)):-)

fig_vvam 21 июня 2018 | 09:27

shlevet: Слушай, у тебя всегда были признаки идиотизма
но сейчас ты демонстрируешь "развитой идиотизм", тебя здорово трахнули по башке или просто трахнули? Что случилось?

shlevet 21 июня 2018 | 09:54

fig_vvam: //...по башке или просто трахнули?...//
Трахнули твою мать бомжи по-пьяни

fig_vvam 21 июня 2018 | 09:58

shlevet: Ну вот с твоим происхождением и моралью теперь все ясно
Про свою семью ты все рассказал уже.
Получается, что трахать тебя начали уже в раннем детстве и делал это твой алголик-папа, который твоей шлюхой-мамой брезговал.

fosst13 21 июня 2018 | 09:22

Ойойой, не нравится им. Всех очень заботит, что бы власти британии были довольны.

noxepy_7_40_ 21 июня 2018 | 09:22

А мне нравится!

captainobvious 21 июня 2018 | 09:23

британская дипломатия теряет лицо: с такими высказываниями можно выступать только в случае, когда однозначно уверен, что твоя позиция будет принята во внимание... здесь же, после слов Трампа о раздраженности "менторским тоном" г-жи Мэй, в этом, мягко говоря, особой уверенности быть не может ))

johnbmw Евгений Большаков 21 июня 2018 | 09:27

а если, это будет мнение всего НАТО в целом? ... наверняка именно так будет ставиться вопрос ...

captainobvious 21 июня 2018 | 09:46

johnbmw: тогда это будет, как говорят в этих ваших Интернетах, "двойной фейспалм", потому что Дональду нашему Трампу проигнорировать мнение хоть бы и всего НАТО - раз плюнуть, и эффект от такого конфуза будет ещё более унизительным...

другое дело, если против такой встречи выскажется правительство Израиля, это да, серьёзная заявка на успех... но интуиция подсказывает, что после триумфального шествия Биби с "колорадской лентой" во главе "Бессмертного полка" 9 мая, Израиль как раз таки возражать не будет ))

ukov 21 июня 2018 | 09:55

johnbmw:
наверняка именно так будет ставиться вопрос ...
_______________________________________________
Уважаемый Евгений, невооруженным глазом видно,
что масштабы ЭХО вам стали тесны;-)

max3446 21 июня 2018 | 09:29

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с избирателями и сторонниками в штате Миннесота приказал охране выгнать протестующего.

Мужчина своими криками прервал речь Трампа, на что последний незамедлительно отреагировал, сделав из происходящего шоу.

«Выгоните его отсюда», — заявил глава Белого дома. «Это женщина или мужчина? Не разберу. Ему стрижка нужна больше, чем мне», — заявил он под одобрительные крики толпы.

«Вы посмотрите: один протестующий, один! Завтра все „фейковые новости“ раструбят о „массовых протестах“. Один человек! Ай-ай-ай» — продолжал Трамп.


«Ну всё, он отправляется домой к своей маме. Передавай мамочке привет, дорогой», — Трамп не упустит шанса развлечь толпу.

Протест был посвящён очень острой и болезненной для США сейчас теме разлучения детей нелегальных мигрантов с семьями на границе. По закону Штаты имеют право задерживать только совершеннолетних. Но поскольку нелегалы прибывают целыми семьями, полиции и пограничникам приходится отправлять детей в спецучреждения, разделяя их с семьями — ведь их родителей задерживают.

А вы говорите демократия в пендостане, права человека и прочая чепуха

sedoievgeniy 21 июня 2018 | 09:32

Анекдот в тему: Кремль. Кабинет В.В.П. Медленно, с сигаретой в зубах, входит Лавров.
- Владимир Владимирович, сегодня ночью, в Лондоне, была изнасилована Тереза Мэй.
- Опять всю Россию обвиняют, или лично меня?

timwlad75 21 июня 2018 | 09:33

Британским властям не нравится перспектива возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом. Об этом пишет газета Таймс. В частности, в Лондоне опасаются, что переговоры состоятся до саммита НАТО.

В британском правительстве считают, что было бы лучше, если бы встреча прошла после того, как члены НАТО обсудят новые меры по сдерживанию российской агрессии.
--------------
Ну вообще нет никакой агрессии,но назрела бостонская чайная революция.
Господа в Английском правительстве,освежите память историческими событиями которым дали название "Бостонское чаепитие".

sedoievgeniy 21 июня 2018 | 09:35

Заявляю, что Россия не причастна к смерти английской королевы.
- так она же еще не померла?
- заявить надо заранее...

putin_itogy 21 июня 2018 | 09:39

Это всё-равно что встреча Гитлера с мировыми лидерами перед 2-мировой войной.
Зачем это надо, увещевать диктатора не применять свои супер-ракеты..?

captainobvious 21 июня 2018 | 09:51

putin_itogy: да видели мы эти ваши "умные и красивые" американские супер-ракеты в Сирии, ничего особенного, вчерашний день )))

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