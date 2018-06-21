Британским властям не нравится перспектива возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа этим летом. Об этом пишет газета Таймс. В частности, в Лондоне опасаются, что переговоры состоятся до саммита НАТО.

В британском правительстве считают, что было бы лучше, если бы встреча прошла после того, как члены НАТО обсудят новые меры по сдерживанию российской агрессии.