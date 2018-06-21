Кремль планирует сменить куратора Приднестровья

Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, занимавший эту должность, потеряет ее после ухода в «Роскосмос». Это, в частности, подтвердил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как ожидается, у молдавского направления, которое ранее целиком возглавлял Рогозин, будет два новых куратора, рассказал источник РБК, близкий к МИД Молдавии. Кто станет спецпредставителем президента в непризнанной Приднестровской республике, собеседник издания не сказал.

В то же время, российско-молдавскую межправительственную комиссию, сопредседателем которой ранее был Рогозин, возглавит сотрудник Минэкономразвития, уверен источник. Рогозин курировал отношения Москвы и Тирасполя с 2012 года. В июле прошлого года он планировал посетить Кишинев по случаю 25-летия миротворческой операции в Приднестровье, однако его самолет в свое воздушное пространство не пропустила Румыния. После этого Рогозин в твиттере написал: «Ждите ответа, гады», — но после удалил это сообщение. В итоге молдавское правительство признало тогдашнего вице-премьера персоной нон-грата.

Напомним, Рогозин стал гендиректором «Роскосмоса» в мае этого года. Помощник бывшего вице-премьера и сама компания пока никак не комментируют публикацию РБК.