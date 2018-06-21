Кремль планирует сменить куратора Приднестровья
Бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, занимавший эту должность, потеряет ее после ухода в «Роскосмос». Это, в частности, подтвердил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Как ожидается, у молдавского направления, которое ранее целиком возглавлял Рогозин, будет два новых куратора, рассказал источник РБК, близкий к МИД Молдавии. Кто станет спецпредставителем президента в непризнанной Приднестровской республике, собеседник издания не сказал.
В то же время, российско-молдавскую межправительственную комиссию, сопредседателем которой ранее был Рогозин, возглавит сотрудник Минэкономразвития, уверен источник. Рогозин курировал отношения Москвы и Тирасполя с 2012 года. В июле прошлого года он планировал посетить Кишинев по случаю 25-летия миротворческой операции в Приднестровье, однако его самолет в свое воздушное пространство не пропустила Румыния. После этого Рогозин в твиттере написал: «Ждите ответа, гады», — но после удалил это сообщение. В итоге молдавское правительство признало тогдашнего вице-премьера персоной нон-грата.
Напомним, Рогозин стал гендиректором «Роскосмоса» в мае этого года. Помощник бывшего вице-премьера и сама компания пока никак не комментируют публикацию РБК.
Комментарии15
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polsan 21 июня 2018 | 09:04
Конечно, как он может теперь туда при случае поехать, ведь на самолёте он не может уже, а на машине или на поезде он понятно, что не поедет.
balamuto 21 июня 2018 | 09:07
polsan: А на батуте?
astet 21 июня 2018 | 09:35
balamuto: Нет дела,
которое бы не провалил
верный путинец Рогозин!
На очереди "Роскосмос"?
Может,
Михалкову стоит снять фильм о том,
как литератор Рогозин
конструирует космические корабли,
которые обогнали не только идеи Маска,
но и время, как минимум, лет на двести?!!
mordvinyka_zabiyka 21 июня 2018 | 09:19
polsan:
ак у зырян появились фамилии при Петре 1-м.
-Ты чей рог??
-Озин
-Так и запишем-Рогозин
yralez 21 июня 2018 | 09:12
Куратор , воевода, губернатор, сатрап, гауляйтер.......синонимы.
vladimirgornitsky 21 июня 2018 | 09:15
Если бы речь шла о смене курса, а не куратора, об отказе от имперской политики, эта новость заслуживала бы внимания. А так - какая разница, Рогозин, Иванов, или Сидоров. Сама-то система активной поддержки сепаратистов в странах бывшего СССР от этого никак не изменится.
vasya_von_smetankin 21 июня 2018 | 09:16
Когда-нибудь обдолбанные пропагандой люди протрезвеют, и нынешняя московская недоимперия таки станет нормальным государством.
Я верю.
dekadik 21 июня 2018 | 09:32
vasya_von_smetankin: не прозреют потому что применяется во всю НЛП и другие методы зомбирования...на большинство людей это действует.
radionews 21 июня 2018 | 09:58
dekadik: уже трампу вынесли мозг: его тексты последний месяц - буквальный перевод на английский зомбо-штампов русских пропагандонов.
То есть, это уже мертвец, деревянный солдат Урфина джюса. Англоязычный вариант русских зомбо-штампов втюхивается в америкосские мозги.
luger_max_otto 21 июня 2018 | 09:17
Профессиональный патриот оказался непригоден даже для такой должности...
konstantin7k 21 июня 2018 | 09:48
luger_max_otto: что-то он там уже успел такого наворотить, что разгребать за ним ставят уже сразу двоих: "...у молдавского направления, которое ранее целиком возглавлял Рогозин, будет два новых куратора")
hrenvam 21 июня 2018 | 09:22
"..после ухода в «Роскосмос»..."
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Лучше бы просто - в Космос....
gregor 21 июня 2018 | 09:22
Что бы ещё такого развалить ....... подумал Путин ,назначая Рогозина ... на Роскосмос ... .
konstantin7k 21 июня 2018 | 09:44
gregor: остается надеяться, что развалить сам космос ему пока не по плечу...
opiatnovyi63 21 июня 2018 | 09:51
Болтун, прожектёр и самовлюблённый демагог...Такие по нраву нынешнему Вождю!