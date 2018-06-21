Минтруд предлагает поменять систему доплат малоимущим пенсионерам
Как пишет РБК, ведомство выступает с инициативой изменить порядок определения прожиточного минимума на ближайший финансовый год.
Это необходимо для того, чтобы исключить занижение или завышение показателя в регионах.
Комментарии8
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vasyakirin 21 июня 2018 | 08:52
Одна страна- одни правила!
Правительство должно озвучивать 1 ПМ для всех субъектов!
Может тогда нерезиновая перестанет шлаком обрастать, а в аулы люди потянутся...
danko1 21 июня 2018 | 09:01
vasyakirin: Правительство с президентом, депутатами и прочими во власти должны целый год сами жить на прожиточный минимум, чтобы потом его точно определить для всех.
pikol 21 июня 2018 | 08:52
Это о том ,что если у пенсионера есть 6 соток на болоте и старый "жигуль" ,то никаких доплат ему не положено.
vasyakirin 21 июня 2018 | 08:59
pikol: А комиссия по индивидуальной работе с пенсионерами будет прожирать в семь раз больше средств, чем
все пенсионеры из пенс фонда!
nehoroshiy 21 июня 2018 | 09:05
pikol: Плюс четыре стены и кровля времён царя гороха- жильё называется.
polsan 21 июня 2018 | 09:01
Это необходимо для того, чтобы исключить занижение или завышение показателя в регионах.
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Судя по тому, как просчитан был этот прожиточный минимум в прошлом, ждать чего- либо от этого Минтруда не стоит.
Интересно, они тоже могут прожить на такие деньги?
yralez 21 июня 2018 | 09:04
Сколько бумажек потребуется принести ?
redka17 21 июня 2018 | 09:55
Нужно понизить прожиточный минимум и счастливых станет больше .