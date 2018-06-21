Альтернативы курению, такие, как вейпинг, система нагревания табака попадут под действие единого антитабачного закона. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информированный источник. В правительстве решили не вводить отдельно регулирование для вейпов и электронных сигарет.



В Минздраве отметили, что считают это решение абсолютно правильным.