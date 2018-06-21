Альтернативы курению, такие, как вейпинг, система нагревания табака попадут под действие единого антитабачного закона
Альтернативы курению, такие, как вейпинг, система нагревания табака попадут под действие единого антитабачного закона. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на информированный источник. В правительстве решили не вводить отдельно регулирование для вейпов и электронных сигарет.
В Минздраве отметили, что считают это решение абсолютно правильным.
Комментарии8
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andre_klimov 21 июня 2018 | 08:52
Я сам - не курильщик. Поэтому кто-нибудь обьясните мне - вейперы, которые без никотина (ароматовые или лечебные смеси) - тоже попадают под этот закон? А - вейперы-ингаляторы?
vasyakirin 21 июня 2018 | 08:54
andre_klimov: да к стати, а в этих растворах табак то хоть есть?
pmasel 21 июня 2018 | 09:01
vasyakirin: Раствор никотина на пропиленгликоле. От 0 до 100 мг на мл.
vasyakirin 21 июня 2018 | 09:02
pmasel: никотин не табак, значит можно!
andre_klimov 21 июня 2018 | 10:11
pmasel:
Я больше интересуюсь фармацевтическими жидкостями. По сути дела это ещё один удобный способ ингаляции, при котором действующие вещества доставляются в кровеносную систему, минуя пищеварительный тракт. Да и доставка в альвеолы решается этим путём.
Сдаётся мне, что с таким же успехом можно подвести под УК использование кухонных ножей - ведь можно бефстроганоф настрогать, а можно и зарезать кого-то...
aantipov067 21 июня 2018 | 09:06
vasyakirin: \\\а в этих растворах табак то хоть есть?\\\
Есть- никотин.
Но это, как говорить о бензине глядя на скважинную жидкость...
У судьи Данилкина надо спросить, он спец по этим вопросам.
pmasel 21 июня 2018 | 08:59
andre_klimov: Вопрос интересный. В общественных местах распивать запрещено, а газировку пить можно. А если в эту газировку добавить алкоголь.....
andre_klimov 21 июня 2018 | 09:56
pmasel:
Ну, как-то в студенчестве в общаге я целую компанию двумя бутылками газированной водки "положил", был такой грешок :))