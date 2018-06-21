Президиум Мосгорсуда рассмотрит вопрос ужесточения наказания бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову. На этом настаивает прокуратура.

Напомню, — Пирумов был осужден на полтора года колонии за хищения, однако был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока наказания.

Бывший чиновник задержан по новому делу – о мошенничестве при строительстве комплекса зданий для Эрмитажа. Басманный суд ранее заключил его под стражу.