Президиум Мосгорсуда рассмотрит вопрос ужесточения наказания бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову
Президиум Мосгорсуда рассмотрит вопрос ужесточения наказания бывшему заместителю министра культуры Григорию Пирумову. На этом настаивает прокуратура.
Напомню, — Пирумов был осужден на полтора года колонии за хищения, однако был освобожден в зале суда в связи с отбытием срока наказания.
Бывший чиновник задержан по новому делу – о мошенничестве при строительстве комплекса зданий для Эрмитажа. Басманный суд ранее заключил его под стражу.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
polsan 21 июня 2018 | 08:51
А сам министр после такого скандала в его ведомстве, уже подал заявление об отставке?! )