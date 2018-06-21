В Екатеринбурге пытаются не допустить наличия пустых мест на сегодняшний матч между командами Франции и Перу

Во время встречи первого тура Египет Уругвай 6000 мест из 33-х оказались незаполненные. В ФИФА объяснили это тем, что купившие билеты не пришли на игру, но портал Ура.ру выдвигает другую версию, согласно которой пустыми оказались места, которые были выделены по бесплатной квоте ФИФА местным чиновникам. Один из болельщиков рассказал корреспонденту интернет-СМИ о том, что знакомый совершенно бесплатно подарил ему билет на матч Франция-Перу.

Сегодня в город прилетела комиссия во главе с вице-премьером правительства Виталием Мутко, которая пытается решить эту проблему. Чиновникам муниципалитетов дают указания сбрасывать билеты и распределять их с тем расчетом, чтобы проплешин на трибунах не наблюдалось.

При этом отмечается, что в продаже билетов на матч Франция — Перу нет.