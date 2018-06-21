В Екатеринбурге пытаются не допустить наличия пустых мест на сегодняшний матч между командами Франции и Перу
Во время встречи первого тура Египет Уругвай 6000 мест из 33-х оказались незаполненные. В ФИФА объяснили это тем, что купившие билеты не пришли на игру, но портал Ура.ру выдвигает другую версию, согласно которой пустыми оказались места, которые были выделены по бесплатной квоте ФИФА местным чиновникам. Один из болельщиков рассказал корреспонденту интернет-СМИ о том, что знакомый совершенно бесплатно подарил ему билет на матч Франция-Перу.
Сегодня в город прилетела комиссия во главе с вице-премьером правительства Виталием Мутко, которая пытается решить эту проблему. Чиновникам муниципалитетов дают указания сбрасывать билеты и распределять их с тем расчетом, чтобы проплешин на трибунах не наблюдалось.
При этом отмечается, что в продаже билетов на матч Франция — Перу нет.
Комментарии4
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dmitri_m 21 июня 2018 | 08:48
Надо завозить болельщиков из стран ближнего зарубежья )))
andre_klimov 21 июня 2018 | 08:48
ФИФА виновата. Запретила спекулировать билетами - вот чиновники и не "отбились"...
sg90 21 июня 2018 | 08:57
Я бы Франция Перу посмотрел но в Ебург ехать неохота..
А журикам вообще веры нет. Ни нашим, ни западным. Вот пример:
Как сообщает издание Stern, фотография с мертвыми собаками, которые якобы были умерщвлены по заказу российских властей перед началом чемпионата мира по футболу, оказалась подделкой. При этом подчеркивается, что данное фото активно распространяли в соцсетях, а обрезанную версию фотографии использовало агентство AFP.
На оригинальном снимке можно заметить моторикш, а также рекламу на языке урду, что свидетельствует о том, что снимок сделан не в России.
На Эхе уже вроде было про собак. Хомячки жутко возмущались. Видать боялись что они следующие ))
vladimir1_57 21 июня 2018 | 09:05
6000 билетов квота ФИФА,
Наверное это они билетами спекулируют в тырнете.