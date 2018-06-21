Сборная Испании одержала свою первую победу на чемпионате мира по футболу
Сборная Испании одержала свою первую победу на чемпионате мира по футболу. Минувшим вечером она обыграла Иран со счетом 1:0.
Также накануне Португалия выиграла у Марокко 1:0 и Уругвай у Саудовской Аравии так же, 1:0.
Комментарии1
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grazschdanin 21 июня 2018 | 09:02
Да уж... "победа" ничего не скажешь.
Испанцы одолели Иран благодаря курьезному рикошету.
Один гол, и тот иранцы забили сами себе.
Такая "победа" сродни поражению.
А если бы ещё не отменили гол Эзатолахи то испанцы выглядели бы ещё более жалко: иранцы поразвлекали болельщиков - забили один себе, один испанцам.