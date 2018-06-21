Сборная Испании одержала свою первую победу на чемпионате мира по футболу. Минувшим вечером она обыграла Иран со счетом 1:0.

Также накануне Португалия выиграла у Марокко 1:0 и Уругвай у Саудовской Аравии так же, 1:0.