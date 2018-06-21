Сечин: В ближайшие десять лет мировой рынок ждет структурный дефицит нефти
В ближайшие десять лет мировой рынок ждет структурный дефицит нефти — об этом предупреждает глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, растущий спрос накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях.
Сечин считает, что даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды в ближайшие десятилетия будет выше, чем сегодня.
Комментарии18
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andre_klimov 21 июня 2018 | 08:45
Колбаски переел, не иначе... или он состояние российской нефтедобычи решил на весь мир распространить?
tvitov66 21 июня 2018 | 08:58
andre_klimov: на ИгорьИванча подействовали санкции - он наконец-таки смог забыть европейские "леса" ветрогенераторов и американские поля солнечных панелей. Да и секретарша писЬкова не катала его на тесле сынули ...
opiatnovyi63 21 июня 2018 | 08:58
andre_klimov: С каких пор Сечин стал предсказателем?
nitinol 21 июня 2018 | 09:05
opiatnovyi63: Сечин не предсказатель, его роль заключается в периодическом говорении: "Халва, халва..."
mrvassi 21 июня 2018 | 10:09
opiatnovyi63: ну как с каких пор? на морду лица только глянув, сразу понимаешь - прорицатель )))
lenin3 21 июня 2018 | 08:46
Ну, всё,теперь бензин точно в России доберется до сотни,российское ворье только радо будет поднимать на него цены для народа,объясняя всё якобы дефицитом...
protvik 21 июня 2018 | 09:22
lenin3: Так и есть ждите повышение цен на бензин. Закон рынка растет спрос- растет цена. В данном случае из уст сечина это посыл для клерков из ценообразования.
zztop1960 21 июня 2018 | 08:46
Это не мир ждут проблемы , а Россию
tvitov66 21 июня 2018 | 09:00
zztop1960: это и есть ПРОРЫВ от самого эффективного манагера современности
oleg__ 21 июня 2018 | 08:46
Ну и на хрена тогда было пенсии отменять ? !
danko1 21 июня 2018 | 08:47
С таким наглым вором и полным тупицей Игорем Ивановичем и в России может быть дефицит нефти.
Ведь он довел Роснефть до убытков в 70 млрд. долларов, что превышает стоимость компании, а долг Китаю составляет свыше 700 млн. т, что превышает весь годовой объем добычи нефти в России.
Да и с учетом его темных делишек вообще неизвестно уже, кто является владельцем Роснефти.
В любом государстве такой эффективный менеджер только на свой карман давно на зоне был.
balamuto 21 июня 2018 | 09:03
danko1: Сечин в 2012 году: Нефть достигнет на мировых рынках порядка 250$ за баррель..
Капитализация Роснефти доведем до 700$ млрд долл в ближайшин пять лет.
+++++++++
Ахаааааааааааааааааааа!
penny 21 июня 2018 | 08:47
Как бы всё наоборот.что то он не то сьел. Или выпил. Но у каждого есть право на мнение.
omichka 21 июня 2018 | 08:48
Из наших карманов добывать будет
greeg1 21 июня 2018 | 08:59
Игорь Иванович. Может оно конечно и так, но мир не будет ждать пока ты наворуешься.
nikolaitschi 21 июня 2018 | 09:01
Еще один скачок на верх и человечество создат такие технологии, что нефтью опять начнут лечить экземы. А России нефть вообще параллельна. Всегда найдется патриот, который украдет полученные с нее деньги и начнет добывать нефть из живых пенсионеров, не дождавшись их разложения.
vilingrad 21 июня 2018 | 09:06
"уровень спроса на углеводороды в ближайшие десятилетия будет выше, чем сегодня."
Какой мудрый Сечин- с друзьями довел страну до стагнации, но видит, что будет через дюжину лет! Или это такой аутотренинг- халва, халва; все хорошо, все отлично...
yralez 21 июня 2018 | 09:06
Понятно......бензин по 200.
Шайка торжествует.