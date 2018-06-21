Сечин: В ближайшие десять лет мировой рынок ждет структурный дефицит нефти

В ближайшие десять лет мировой рынок ждет структурный дефицит нефти — об этом предупреждает глава Роснефти Игорь Сечин. По его словам, растущий спрос накладывается на падение добычи на истощенных месторождениях.

Сечин считает, что даже в самых труднореализуемых сценариях уровень спроса на углеводороды в ближайшие десятилетия будет выше, чем сегодня.