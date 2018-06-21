Появился доступ к новым документам так называемого «Панамского досье»
Появился доступ к новым документам так называемого «Панамского досье». В них фигурирует и окружение высших российских чиновников, — утверждает журналист Новой газеты Роман Анин в видеоролике на сайте издания.
В документах фигурирует, в частности, сенатор Александр Бабаков и бывшие депутаты Виктор Звагельский и Михаил Слипенчук.
Комментарии4
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canes 21 июня 2018 | 09:08
Интересно было бы составить список, кого из этих "сенаторов" точно нет в подобных документах. Вряд ли найдутся такие...
rus 21 июня 2018 | 09:09
Успешным людям не страшны никакие досье.
timwlad75 21 июня 2018 | 09:09
Появился доступ к новым документам так называемого «Панамского досье»
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Ну вообще то нет никакого панамского досье и панамского дела.
Иметь вклады в иностранных банках и иметь акции иностранных государств это не преступление.
А вот матрасы всяких там Рабиновичей сидящих в парламентах и в оппозиционных партиях и Верховной Раде стоит трахануть .
Это ведь действительно интересно,откуда у депутата и политических деятелей миллионы миллиарды долларов .
Если говорят что из прошлой жизни когда они были бизнесменами,ну тогда почему был майдан против той системы где они якобы заработали свои миллиарды и миллионы и почему не продолжили и далее развиваться,но совершили переворот и уселись в политику чтобы спасти то что в реальности наворовали при предыдущей власти которую свергли незаконно майданным переворотом.
Так что к всяким там рабиновичам и берёзам сидящих в Верховной Раде и в Государственной Думе ,множество вопросов о том откуда деньги и почему такое настойчивое стремление у них этих либералов демократов создать касту неприкасаемых.
nikolaitschi 21 июня 2018 | 09:11
Какой смысл не специалисту газбирать на инградиенты кучу навоза. Каждому ясно, что среди всплывших во власть деревяшек нет.