В Кремле сменится куратор Приднестровья
В Кремле сменится куратор Приднестровья. По данным источников РБК, в администрации президента ищут замену Дмитрию Рогозину. Решение назрело из-за ухода премьера в Роскосмос.
Рогозин курировал Приднестровье с 2012 года.
Комментарии9
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luger_max_otto 21 июня 2018 | 08:43
Профессиональный патриот оказался несостоятельным.
zztop1960 21 июня 2018 | 08:50
luger_max_otto: Рогозин пошёл на повышение . он будет куратором на Луне . Незнайка на Луне
ostapbey 21 июня 2018 | 09:52
luger_max_otto: не сдал Рогозин ФУЧИДЖИ?
Как Берлага Полыхаева...
Даже
ivar1964 21 июня 2018 | 08:46
//Решение назрело из-за ухода премьера в Роскосмос.//
Чушь! Решение назрело из-за того, что Рогозину не позволяют даже летать над другими странами, уж не говоря о том, чтобы пускать его на землю.
sviazvit 21 июня 2018 | 08:54
А когда в России появиться, например, куратор по Воронежу. А то реально трудно после каждодневных бомбежек.
vilingrad 21 июня 2018 | 08:56
Император Интернета
zztop1960 21 июня 2018 | 08:57
А кто куратор России ?
timwlad75 21 июня 2018 | 08:59
Ну вообще то сейчас кураторы по Молдавии и по Украине нужны с военным политическим образованием так как англосаксонцы готовят украинский ИГИЛ на Украине и куда он попрёт это ищё вопрос.
За бесплатно украинский ИГИЛ воевать не хочет.Потому и пришли все игиловцы к Верховной Раде Украины требовать денег,как стати это было и перед майданом когда свергли г президента Украины Януковича.
Тогда американцы за посредничество руководства стран Евросоюза и европардамента заплатили пять миллиардов долларов,и украинским игиловцам тоже заплатили пять миллиардов долларов .
Блин,не сразу допёр,господин Яценюк говорил о десяти миллиардах выделяемых США на Майдан и военный переворот для свержения власти господина Януковича,но на УКраине упорно говорят только о пяти миллиардах которые получила мйданная власть военных преступников которые свергли законное правительство Украины.
Ну вот нашлась потеря,Европаламент,Германия и Франция тоже заработали на майдане на Украине пять миллиардов.
Так что господа Россияне,немцы приедут сегодня торговаться на счёт безопасности в Европе,ну так напомните им немцам кто порушил эту безопасность в Европе и в чьих интересах это было сделано.
Так что по боку заботу трансатлантической безопасности,так как нельзя обнять необъятное и мировой коммунизм глобализации даже господин Киссинджер не выстроил имя всю мощь западной системы.
Надобно сконцентрироваться на общеевропейской безопасности .А с океанскими и островными партнёрами речи вести только об экономических взаимовыгодных проектах.
И общеевропейский совет безопасности с привлечением соответствующих специалистов по решению проблем с сепаратизмом который раздули Германия и Франция ради сиюминутной выгоды.
Так ,что есть о чём поговорить с немецкими соседями по проживанию на общей территории которая не разделяема никакими морскими и океанскими проливами.
ostapbey 21 июня 2018 | 09:55
timwlad75: а чем тебе Кенигсберг, как неметцкая территория не нравится??
Янтарную "циммер" надеешься урыть себе?
Даже?.