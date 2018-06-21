Дональд Трамп хотел бы поладить с Россией, — об этом он заявил своим сторонникам в Миннесоте.

Он отметил, что наверное, Москва хотела бы, чтобы Хиллари Клинтон победила на прошедших выборах с учетом того, что Соединенные Штаты сделали в последнее время, а именно — ввели санкции.