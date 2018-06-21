Дональд Трамп хотел бы поладить с Россией
Дональд Трамп хотел бы поладить с Россией, — об этом он заявил своим сторонникам в Миннесоте.
Он отметил, что наверное, Москва хотела бы, чтобы Хиллари Клинтон победила на прошедших выборах с учетом того, что Соединенные Штаты сделали в последнее время, а именно — ввели санкции.
Комментарии15
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perestarok 21 июня 2018 | 08:20
"Дональд Трамп хотел бы поладить с Россией"
Лицемер! А как же он тогда будет объяснять увеличение военных расходов? А без этого США существовать не могут.
danko1 21 июня 2018 | 08:24
Поладить с Россией желают все нормальные страны, но только не с той, что названа Путиным.
Санкции против Путина и его ОПГ, уничтожающих Россию, это на благо той России, которая все россияне.
shlevet 21 июня 2018 | 08:49
danko1: //...Санкции против Путина...//
Назовите хоть одну санкцию именно против Путина
aleksandr39 21 июня 2018 | 08:30
perestarok: Эту "новость " придумали в кремле .
vezdehod 21 июня 2018 | 08:36
Естественно...Но- на своих условиях.
fig_vvam 21 июня 2018 | 09:55
perestarok: Глупенький, Трамп хочет поладить с Россией как клиент с обслугой.
Чтобы выполняла приказы и не артачилась сдуру.
Только и всего.
\Господа ведь тоже ладят со своими слугами, да?
Или выгоняют их.
shlevet 21 июня 2018 | 08:25
Штормит как неваляшку
sharko_2 21 июня 2018 | 09:19
shlevet:
Мабуть, прокурор Мюллер подходит к обвинению.
edward_sakash 21 июня 2018 | 08:27
Нельзя "ладить" с путинской Россией, нападающей на всех соседей по периметру, бомбящей мирное сирийское население, поддерживающей деньгами и оружием всех террористов мира.
Трамп неправ.
penny 21 июня 2018 | 08:30
Накануне выборов билл приезжал в москву и увез пару лимонов... после встречи в кремле...
Очевидно была заплачена стоимост хилари...
Что до трампа то он конечно хотел бы помириться с россией, на своих условиях.
andre_klimov 21 июня 2018 | 08:35
На самом деле звучит вполне реально.
Возьмём к примеру Северную Корею. Ещё год назад сама мысль о том, что с ней будут дружить вызвала бы гомерический хохот, ну или, как минимум, воспринималась, как фантастика. Но с Кимом заговорили на понятном ему языке - и Ким, оценив разные варианты, решил, что дружить - выгодней. Понятно, что эта "дружба" - взаимовыгодный симбиоз действий обеих Корей, Китая, Японии и США. И тем не менее, "взрывателем" послужил "человек с дохлой белкой на голове".
Сейчас Трамп просто учится как праавильно "быковать" и "распальцовываться" по-лиговски. Как только он освоит этот язык к ужасу окружающих - он будет готов "говорить с Володьей". Пока что он отвечает Путину тем же, чем Путин долго занимался, пока не попал в обструкцию - он игнорирует попытки Путина навести контакты, демонстрирует своё пренебрежение. Но как знать, как именно Трамп прижмёт Путину и тот "пойдёт навстречу", станет изображать "хорошего парня".
perestarok 21 июня 2018 | 09:18
andre_klimov: "Возьмём к примеру Северную Корею. Ещё год назад сама мысль о том, что с ней будут дружить вызвала бы гомерический хохот, ну или, как минимум, воспринималась, как фантастика. Но с Кимом заговорили "
С Каддафи тоже заговорили и даже обнимались. Где Каддафи?
piter_ug 21 июня 2018 | 08:38
С Россией или с Жуликами и Ворами?
art_ 21 июня 2018 | 08:44
а с кем еще ладить остается? рыбак рыбака видит издалека
makeda 21 июня 2018 | 10:03
Товарищи! Каждому из нас надо помнить слова из Библии,где сказано,что и вера и слова без дел не имеют основания. Важным является не то что говорят,а то что делают в реальности. Политика стран тоже определяется прежде всего делами,потому что говорить можно всё,что угодно. Это и происходит сейчас в мире. Трамп хочет,но не делает или делает дела,которые говорят об обратном. Ему нельзя доверять вообще. Трамп совершенно неустойчивый в словах и импульсивный в поступках.