Серьезная авария произошла минувшей ночью на Кутузовском проспекте
Серьезная авария произошла минувшей ночью на Кутузовском проспекте. По уточненным данным, три человека погибли.
Первоначально сообщалось, что столкнулись пять машин, потом появилась информация о двух. Подробности не приводятся.
Комментарии3
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j_partizan 21 июня 2018 | 08:39
Очередной элитный баран пробежал по проезжей части?
Что делать, они там живут.
lenin3 21 июня 2018 | 08:41
Не-е,разделительное ограждение на Кутузовском никогда не сделают,надо же всяким пид....ам из Госдуры после напряженного трудового дня добираться побыстрее до своих коттеджей на Рублевке,не стоя в пробке.А то,что смерды иногда гибнут-тьфу на них,мешают только...
j_partizan 21 июня 2018 | 08:45
lenin3:
Правильно. Баранов надо держать в загонах, иначе они разбредаются.