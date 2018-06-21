Пассажирский Боинг, летевший в Томск из Москвы, совершил вынужденную посадку в Новосибирске
Пассажирский Боинг, летевший в Томск из Москвы, совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Как передает «Интерфакс», на борту самолета находились около 150 пассажиров. Судя по всему, речь идет о технической неисправности. Какой конкретно – не уточняется.
Пассажиры будут отправлены в пункт назначения другим самолетом.
Комментарии1
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ostapbey 21 июня 2018 | 08:35
Как оовооил друг Сталина -
"Каждому своё ".
Для корги самолет первой категории
А населению второй категории самолет третьей категории.
А там и четвертой. Из утили даже...