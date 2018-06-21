Пассажирский Боинг, летевший в Томск из Москвы, совершил вынужденную посадку в Новосибирске. Как передает «Интерфакс», на борту самолета находились около 150 пассажиров. Судя по всему, речь идет о технической неисправности. Какой конкретно – не уточняется.

Пассажиры будут отправлены в пункт назначения другим самолетом.