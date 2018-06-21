Шоумен и музыкант Андрей Бородин скончался в Колумбии

Об этом РИА сообщил пресс-секретарь российского посольства в странее́вгений Наумов. По его словам, тело Бородина было обнаружено в мае этого года в запертом номере в отеле Медельина. По данным полиции, криминала нет, это была ненасильственная смерть. Наумов добавил, что диппредставительство взаимодействует с местными властями. В Колумбию уже прилетела мать погибшего.