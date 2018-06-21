Закон о легализации марихуаны в медицинских целях вступит в Канаде в силу 17 октября
Об этом объявил премьер-министр Джастин Трюдо. По его словам, таким образом правительство надеется лучше защитить молодежь и одновременно лишить организованную преступность части доходов. Сенат Канады поддержал соответствующий законопроект 19 июня.
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